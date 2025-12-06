आधार कार्ड खो गया है? घबराएं नहीं...ऐसे मिनटों में वापस मिलेगा UID/EID, जानें पूरी आसान प्रक्रिया

Aadhar Card Rule

Retrieve UID EID Online: आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. पहचान से लेकर सरकारी योजनाओं और बैंकिंग तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. अगर यह कार्ड कहीं गुम हो जाए या नंबर याद न हो, तो कई लोग घबरा जाते हैं. लेकिन असलियत यह है कि आधार को फिर से पाना बेहद आसान प्रक्रिया है और यह पूरी तरह फ्री भी है.

ऐसे दोबारा मिल सकता है आधार नंबर या EID

अगर आधार कार्ड हाथ में नहीं है और सिर्फ नंबर चाहिए, तो UIDAI की वेबसाइट पर उपलब्ध Retrieve UID/EID सेवा काफी मददगार है. इस फीचर की मदद से सिर्फ नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल से UID या EID तुरंत हासिल किया जा सकता है. इसके लिए पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट खोलें, फिर Retrieve UID/EID ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपको चुनना होता है कि आधार नंबर चाहिए या एनरोलमेंट ID. नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल भरने के बाद जो OTP आएगा उसे डालते ही आपका UID/EID SMS के रूप में मिल जाता है. यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है और कुछ ही मिनटों में पूरा काम हो जाता है.

मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, क्या करें?

कई लोग इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक ही नहीं है. ऐसे मामलों में भी आधार वापस प्राप्त किया जा सकता है. बस आपको नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा. वहां मौजूद अधिकारी आपकी पहचान की जांच करने के बाद आधार नंबर निकाल देते हैं और जरूरत पड़ने पर आधार की प्रिंट कॉपी भी दे देते हैं. यह काम बिल्कुल सुरक्षित तरीके से किया जाता है क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के कोई जानकारी नहीं दी जाती.

UIDAI हेल्पलाइन भी करेगी आपकी मदद

UIDAI की ओर से जारी टोल-फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके भी सहायता ली जा सकती है. यहां अधिकारी आपको पूरी प्रक्रिया समझाते हैं और बताते हैं कि आधार दोबारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है. जरूरत पड़े तो आपको एनरोलमेंट सेंटर जाने की सलाह भी दी जाती है.

आधार खोने पर घबराएं नहीं, विकल्प मौजूद

कुल मिलाकर, चाहे मोबाइल नंबर लिंक हो या न हो, आधार वापस पाना मुश्किल नहीं है. बस सही तरीका पता होना चाहिए. UIDAI ने इस पूरी प्रक्रिया को काफी आसान और लोगों के लिए सुलभ बना दिया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को पहचान दस्तावेज खोने पर परेशानी न उठानी पड़े.