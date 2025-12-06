IND vs SA 3rd ODI 2025 Scorecard: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदकर 2-1 से जीती वनडे सीरीज़; यशस्वी जायसवाल का शतक, विराट कोहली और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ फिफ्टी

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 06 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम(ACA-VDCA Cricket Stadium) में से खेला गया. तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला लिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम को 47.5 ओवर में 270 रनों पर ऑलआउट कर दिया. इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महज़ 39.5 ओवर में 271/1 रन बनाकर मुकाबला एकतरफा अंदाज़ में जीत लिया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में यशस्वी जायसवाल ने जड़ा अपना पहला शतक, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले बने 6ठें भारतीय बल्लेबाज

दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्विंटन डिकॉक ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 89 गेंदों में 106 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे. कप्तान टेम्बा बावुमा ने 48 रन का योगदान दिया, लेकिन बाकी बल्लेबाज़ भारतीय गेंदबाज़ों के सामने टिक नहीं सके. भारत की ओर से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट झटके. प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 4 विकेट हासिल किए जबकि अर्जदीप सिंह ने 1 विकेट लिया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत दमदार रही. यशस्वी जायसवाल ने अपनी पहली वनडे सेंचुरी पूरी करते हुए 121 गेंदों में नाबाद 116 रन बनाए. कप्तान रोहित शर्मा ने 73 गेंदों में 75 रन की तेज़तर्रार पारी खेली. उनके आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर आए और 45 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाकर मैच को स्टाइल में फिनिश किया. भारत ने लक्ष्य 61 गेंद पहले ही हासिल कर लिया. यशस्वी जायसवाल को उनके शानदार शतक के लिए ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया. अब टीम इंडिया अगली चुनौतियों की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ेगी.