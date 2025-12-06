Yashasvi Jaiswal Century: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में यशस्वी जायसवाल ने जड़ा अपना पहला शतक, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले बने 6ठें भारतीय बल्लेबाज

यशस्वी जायसवाल ( Photo Credit: X/@BCCI)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 06 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम(ACA-VDCA Cricket Stadium) में से खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. भारत अब 271 रनों का पीछा कर सीरीज़ जीतने के इरादे से मैदान में उतरा हैं. भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला शतक ठोका हैं. उन्होनें 111 गेंद में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से कमाल किया हैं. यशस्वी जायसवाल ने विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में अपना पहला शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में यशस्वी जायसवाल ने जड़ा अपना पहला अर्धशतक, रोहित शर्मा का निभा रहे भरपूर साथ

इस शानदार पारी के साथ ही वे तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे और टी20) में शतक लगाने वाले भारत के 6ठें बल्लेबाज बन गए हैं. इस 23 वर्षीय युवा खिलाड़ी ने अपनी पारी में परिपक्वता और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की पहचान बनती जा रही है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के निर्णायक मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने अपने करियर का पहला वनडे शतक जड़ा. उन्होंने नई गेंद के खिलाफ शुरुआत में संभलकर खेलते हुए पहले विकेट के लिए मजबूत साझेदारी की और फिर अपने शॉट्स की रेंज धीरे-धीरे बढ़ाई.

तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज़