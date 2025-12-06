VIDEO: टर्न लेते स्कूटी सवार को तेज रफ्तार थार ड्राइवर ने मारी टक्कर, युवक हुआ घायल, राजस्थान के टोंक जिले में भयावह एक्सीडेंट

Scooty rider hit by car rider (Credit-@sirajnoorani)

Tonk News: राजस्थान (Rajasthan) के टोंक (Tonk) ज़िले से एक खौफनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां एक तेज़ रफ्तार थार ने गलत दिशा में आते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.वायरल वीडियो में दिखता है कि स्कूटी सवार जैसे ही मोड़ लेता है, सामने से आ रही ब्लैक कलर की थार (Thar) तेज़ रफ्तार में सीधे उसके स्कूटर पर चढ़ जाती है.टक्कर का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि स्कूटी सवार करीब 5 फीट हवा में उछल गया.

टक्कर के बाद एसयूवी (SUV) चालक बिना रुके वहां से फरार हो गया, जबकि उसका वाहन सड़क के गलत साइड से आ रहा था. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @sirajnoorani नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Rajasthan Road Accident: राजस्थान के अलवर में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत

तेज रफ्तार थार ने मारी स्कूटी सवार को टक्कर

#Tonk, #Rajasthan: An overspeeding Mahindra Thar, allegedly driving on the wrong side with aftermarket windshield lights and possibly a tinted windshield, ramming into a scooter. The driver is suspected to be intoxicated. pic.twitter.com/2mBcMEnuSe — Siraj Noorani (@sirajnoorani) December 6, 2025

बाल-बाल बची जान

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग तुरंत स्कूटी सवार (Scooter Rider) की मदद के लिए दौड़े. हैरानी की बात यह रही कि जोरदार टक्कर के बावजूद युवक को गंभीर चोटें नहीं आईं. वीडियो में साफ दिखता है कि वह इम्पैक्ट के बाद भी खुद खड़ा हो जाता है.

अब तक नहीं दर्ज हुई एफआईआर

घटना 4 दिसंबर रात 9:56 बजे हुई. इस मामले में अभी तक किसी तरह की एफआईआर (FIR) दर्ज होने की सूचना नहीं है.वीडियो सामने आने के बाद लोग गलत दिशा में गाड़ी चलाने और लापरवाह ड्राइविंग पर सवाल उठा रहे हैं.