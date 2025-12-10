Nagpur Leopard Attack: नागपुर के पारडी इलाके में तेंदुए की दहशत, रिहायशी क्षेत्र में घुसकर 7 लोगों पर किया हमला, कई घायल (Watch Video)
(Photo Credits ANI)

Nagpur Leopard Attack: महाराष्ट्र के नागपुर के पारडी इलाके में इन दिनों लोगों के बीच दहशत का माहौल है. दरअसल, एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया, जिसने एक-दो नहीं बल्कि करीब 7 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पारडी इलाके में तेंदुए की दहशत

तेंदुए के रिहायशी क्षेत्र में घूमते हुए वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ घर की छतों और गलियों में इधर-उधर घूम रहा है, जिससे इलाके के लोग काफी भयभीत हैं. यह भी पढ़े:  Leopard in Nagpur: नागपुर के पारडी में तेंदुए ने मचाया आतंक, कई लोगों पर किया हमला, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू शुरू: VIDEO

तेंदुए का वीडियो एक्स पर हुआ वायरल

तेंदुए को पकड़ने के लिए औपरेशन जारी

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी और को नुकसान न पहुंचे।