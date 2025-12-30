Fact Check: अमरावती में ट्रेन का पीछा करता दिखा तेंदुआ? बडनेरा–गोपाल नगर रेलवे ट्रैक का वायरल वीडियो AI-जनरेटेड, वन विभाग ने किया खुलासा

ट्रेन का पीछा करते तेंदुए का वीडियो है फेक (Photo Credits: X)

Fact Check: एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म पर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर एक तेंदुआ (Leopard) चलती ट्रेन के पीछे भागता हुआ और यात्रियों पर हमला करने की कोशिश करता दिख रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह तेंदुए का हमला महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती (Amravati) में बडनेरा (Badnera) और गोपाल नगर रेलवे स्टेशनों (Gopal Nagar Railway Stations) के बीच रेलवे ट्रैक पर हुआ. हालांकि वायरल वीडियो से दोनों रेलवे स्टेशनों के पास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन अमरावती वन विभाग ने साफ किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और यह क्लिप फर्जी और AI से बनाया गया है.

वायरल फुटेज में एक बहुत ही असली दिखने वाला AI तेंदुआ ट्रेन का पीछा करते हुए और खिड़कियों पर हमला करते हुए दिख रहा है. वीडियो एक चौंकाने वाले, हालांकि फर्जी, पल पर खत्म होता है, जहां जानवर के उसकी ओर कूदने के बाद एक आदमी चलती ट्रेन से गिरता हुआ दिखाई देता है. यह क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फर्जी दावे के साथ बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया जा रहा है कि अमरावती में बडनेरा और गोपाल नगर रेलवे स्टेशनों के बीच एक तेंदुए ने ट्रेन यात्रियों पर हमला किया. यह भी पढ़ें: Viral Video: ठाणे के पोखरण रोड नंबर 2 पर दिखा तेंदुआ, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल

क्या अमरावती में ट्रेन का पीछा करने वाला वह तेंदुआ असली है? नहीं!

वन विभाग ने AI वीडियो को बताया झूठा

वन विभाग के रेस्क्यू ऑफिसर अमोल गावनर ने लोकल मीडिया को बताया कि यह फुटेज पूरी तरह से मनगढ़ंत है. गावनर ने कहा, 'पिछले दो दिनों से एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कथित तौर पर बडनेरा और गोपाल नगर के बीच एक तेंदुआ ट्रेन का पीछा करते हुए दिख रहा है. इस फर्जी वीडियो से लोगों में बेवजह दहशत फैल गई है.' उन्होंने बताया कि यह क्लिप AI का इस्तेमाल करके बनाया गया था और नागरिकों को ऐसे कंटेंट बनाने या शेयर करने के खिलाफ चेतावनी दी, साथ ही यह भी कहा कि गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फर्जी वीडियो से लोगों में बेवजह फैली दहशत

AMRAVATI | A viral video claiming a leopard chasing a train on the Gopal Nagar railway track is fake, clarified Amol Gavner of the Forest Department. Officials said the clip is AI-generated—the area has only one track, while the video shows multiple tracks, which doesn’t match… pic.twitter.com/tO4Nk5HD6e — Hathoda Post (@HathodaPost) December 29, 2025

यह घटना सोशल मीडिया पर फैल रहे 'AI स्लोप' संकट की एक कड़ी याद दिलाती है, जहां कम क्वालिटी वाला, एल्गोरिदम से चलने वाला कंटेंट शॉक वैल्यू के जरिए व्यूज पाने के लिए बनाया जाता है. बेवजह लोगों में डर फैलाने के अलावा, ऐसे AI वीडियो असली बचाव अभियानों में भी गंभीर रुकावट डालते हैं, क्योंकि अधिकारियों को सीमित संसाधनों को नकली अलर्ट की जाँच करने में लगाना पड़ता है.