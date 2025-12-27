New Year 2026: नए साल 2026 से पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, लोगों ने की विशेष पूजा; देखें VIDEO

New Year 2026: नए साल 2026 के आगमन से पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (Shri Kashi Vishwanath) में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. शनिवार को बड़ी संख्या में भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे और विशेष पूजा-अर्चना की. ड्रोन विजुअल्स में गंगा घाट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्षेत्र का भव्य दृश्य दिखाई दिया, जहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा में शामिल होते दिखे.
सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम
नए वर्ष के अवसर पर मंदिर परिसर और घाटों पर सुरक्षा के व्यापक और कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. भीड़ प्रबंधन को सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. श्रद्धालुओं ने बताया कि वे नए साल की शुरुआत भगवान शिव के दर्शन से कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. यह भी पढ़े: Happy New Year: नए साल पर रहें सावधान, हैप्पी न्यू ईयर संदेश के जरिए साइबर अपराधी कर सकते हैं ठगी
काशी विश्वनाथ मंदिर की खासियत
काशी विश्वनाथ मंदिर की खासियत यह है कि यह बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंग है, जो वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण खास आध्यात्मिक महत्व रखता है. माना जाता है कि यहाँ दर्शन और पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है. मंदिर का इतिहास बेहद प्राचीन है और इसका वर्तमान स्वरूप 1780 में अहिल्याबाई होल्कर ने बनवाया था.
हर साल उमड़ती है भारी भीड़.
यह भी उल्लेखनीय है कि हर वर्ष नए साल से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है. उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि विभिन्न राज्यों से भक्त वाराणसी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं.