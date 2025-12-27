Happy New Year: नए साल पर रहें सावधान, हैप्पी न्यू ईयर संदेश के जरिए साइबर अपराधी कर सकते हैं ठगी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Generated by AI)

Happy New Year: नई साल 2026 को बस कुछ ही दिन बचे हैं. इस दौरान साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना सकते हैं. ऐसे में लोगों को सावधान रहना बेहद जरूरी है, नहीं तो वे ठगी का शिकार बन सकते हैं.

पुलिस ने क्या कहा

दरअसल नए साल को एलाक्र लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए साइबर अपराधी विभिन्न तरीके अपना रहे हैं. साइबर पुलिस को आशंका है कि इस बार 1 जनवरी को लोगों के मोबाइल पर तरह-तरह के डिजाइन वाले हैप्पी न्यू ईयर संदेश भेजकर अपराधी ठगी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी कुछ लोगों को इसी तरह निशाना बनाया गया था. इसलिए साइबर पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सतर्क रहने की अपील की हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर आपके मोबाइल पर किसी प्रकार का लिंक आता है, तो उसे कभी भी क्लिक या डाउनलोड न करें.

साइबर अपराधियों के नए तरीके

साइबर अपराधी इस नए साल के मौके पर आकर्षक डिजाइन वाले हैप्पी न्यू ईयर संदेश बना सकते हैं, जो खासकर बच्चों और युवाओं को अधिक पसंद आएंगे. ऐसे में बच्चे या युवा उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि ऑनलाइन उन लोगों से बातचीत करने से बचें जिन्हें वे नहीं जानते.

अपने परिचित से ही ऑनलाइन संवाद करें

साइबर अपराधी दोस्ती का झांसा देकर बच्चों और युवाओं को अपने गिरफ्त में ले सकते हैं. नए साल पर सरकार की योजनाओं के नाम पर भी कई फर्जी कॉल आ सकते हैं, जिनमें कहा जा सकता है कि 2026 में सरकार नई योजनाओं में आपको क्या लाभ देने जा रही है. ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के झांसे में कदापि न आएं. नहीं तो ठगी का आप शिकार हो सकते हैं.