अमेरिका: बच्चों के साथ हैवानियत करने वाली स्कूल एड Anna Marie को 51.5 साल की जेल, कोर्ट ने कहा- 'यह भरोसे का घोर उल्लंघन'

विस्कॉन्सिन/मुंबई: अमेरिका (US) के विस्कॉन्सिन (Wisconsin) राज्य से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पूर्व स्कूल सहायक (Former Wisconsin Elementary School Aide) को चार छोटे बच्चों के यौन शोषण (S*xual Assault) और उत्पीड़न (S*xual Exploitation) के आरोप में 51 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई है. केनोशा काउंटी (Kenosha County) की अदालत ने मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को अन्ना मैरी क्रॉकर (Anna Marie Crocker) को यह सजा सुनाई. अन्ना ने इससे पहले सात गंभीर आपराधिक मामलों में अपना दोष स्वीकार किया था, जिनमें प्रथम-डिग्री यौन हमला और बाल यौन शोषण शामिल हैं.

हमले का खौफनाक विवरण

इस मामले की जांच एक साल पहले तब शुरू हुई जब एक 12 वर्षीय लड़के ने अन्ना के घर पर 'स्लीपओवर' (रात रुकने) के दौरान अपने साथ हुए हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार, अन्ना ने आधी रात को बच्चे को जगाया और उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया. पीड़ित ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं रुकी.

जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि अन्ना ने तीन अन्य बच्चों को भी अपना शिकार बनाया था. अभियोजकों ने बताया कि वह स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर बच्चों को आपत्तिजनक संदेश और तस्वीरें भेजती थी. एक मामले में तो उसने कुछ ही दिनों के भीतर एक पीड़ित के साथ 200 से अधिक संदेशों का आदान-प्रदान किया था.

पूर्व टीचर को चार लड़कों पर यौन हमला करने के लिए 51.5 साल की सजा सुनाई गई

NEW: Former Wisconsin elementary school aide sentenced to 51.5 years for s*xually assaulting four boys, including one she molested at a sleepover in front of other children Anna Marie Crocker, 34, s*xually assaulted an 12- and 14-year-old boys and tried to manipulate two other… pic.twitter.com/0DPouUpz59 — Unlimited L's (@unlimited_ls) February 19, 2026

पेशेवर पद का दुरुपयोग

अन्ना मैरी सिल्वर लेक स्थित 'रिवरव्यू एलीमेंट्री स्कूल' में 2020 से कार्यरत थी. हालांकि ये घटनाएं स्कूल परिसर के बाहर हुई थीं, लेकिन पीड़ितों में स्कूल के वर्तमान और पूर्व छात्र शामिल थे. केनोशा काउंटी के जिला अटॉर्नी जेवियर सोलिस ने कहा, 'जब स्कूल से जुड़ा कोई वयस्क बच्चों का शोषण करता है, तो उसका नुकसान गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है.'

कोर्ट में माफी और आजीवन कलंक

सजा सुनाए जाने के दौरान अन्ना मैरी कोर्ट में फूट-फूट कर रो पड़ी. उसने पीड़ितों के परिवारों से माफी मांगते हुए अपने कृत्यों के लिए नशीली दवाओं के सेवन (Substance Abuse) को जिम्मेदार ठहराया. उसने कहा, 'मुझे अपने किए पर घृणा है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूं. मुझे गहरा खेद है कि आपको पूरी जिंदगी इस दर्द के साथ रहना होगा.'

51.5 साल की इस सजा का मतलब है कि अन्ना अपनी उम्र के 80वें दशक (80s) तक जेल से बाहर नहीं आ पाएगी. जेल की अवधि पूरी करने के बाद भी उसे कड़ी निगरानी में रहना होगा और जीवन भर के लिए एक 'यौन अपराधी' (Sex Offender) के रूप में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.