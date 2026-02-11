Michael Feldman: कौन हैं माइकल फेल्डमैन? नैन्सी गुथरी गुमशुदगी मामले के बीच चर्चा में आए सवाना गुथरी के पति
माइकल फेल्डमैन, सवाना गुथरी (Photo Credit: Instagram)

टक्सन (एरिजोना): सवाना गुथरी (Savannah Guthrie) की 84 वर्षीय मां, नैन्सी गुथरी (Nancy Guthrie) की गुमशुदगी और संभावित अपहरण के मामले ने पूरे अमेरिका (US) को झकझोर कर रख दिया है. एफबीआई (FBI) द्वारा नकाबपोश और सशस्त्र संदिग्ध के वीडियो जारी किए जाने के बाद, सवाना गुथरी के निजी जीवन और उनके पति माइकल फेल्डमैन (Michael Feldman) के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई है. माइकल इस संकट की घड़ी में परिवार का मजबूत स्तंभ बने हुए हैं, हालांकि उन्होंने हाल ही में जांच में खुद को 'ज्यादा मददगार न हो पाने वाला' (Mostly Unhelpful) बताते हुए विनम्रता से अपनी बात रखी. यह भी पढ़ें: Nancy Guthrie Case: नैन्सी गुथरी केस में बड़ा खुलासा, क्या वीडियो में दिख रहा नकाबपोश शख्स Dominic Evans है? जानें वायरल दावों का सच

नैन्सी गुथरी गुमशुदगी: डिजिटल सुरागों का जाल

नैन्सी गुथरी 31 जनवरी 2026 की रात से लापता हैं. जांचकर्ताओं ने उनके टक्सन स्थित घर को 'क्राइम सीन' घोषित किया है, जहाँ संघर्ष के निशान और खून के धब्बे मिले हैं.

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सुराग नैन्सी का पेसमेकर बना. तकनीकी रिपोर्टों के अनुसार, 1 फरवरी को तड़के 2:12 बजे उनके पेसमेकर ने फोन से सिंक होना बंद कर दिया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह वही समय था जब उन्हें उनके घर से दूर ले जाया गया होगा. एफबीआई ने बैकएंड सिस्टम से वह फुटेज भी बरामद किया है जिसमें संदिग्ध को कैमरे से छेड़छाड़ करते और उसे झाड़ियों से छिपाते देखा जा सकता है.

कौन हैं माइकल फेल्डमैन?

माइकल फेल्डमैन (57) अमेरिका के एक बेहद प्रभावशाली पब्लिक रिलेशंस (PR) और संचार सलाहकार हैं. वर्तमान में वह वैश्विक फर्म FGS Global के नॉर्थ अमेरिकन को-चेयर हैं.

राजनीतिक करियर: निजी क्षेत्र में आने से पहले, फेल्डमैन एक मंझे हुए डेमोक्रेटिक रणनीतिकार थे. उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर के वरिष्ठ सलाहकार और ट्रैवलिंग चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम किया है. इसके अलावा, उन्होंने क्लिंटन-गोर व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच संपर्क सूत्र (Liaison) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी संभाली थी.

सवाना गुथरी के साथ विवाह: माइकल और सवाना की मुलाकात 2008 में हुई थी और मार्च 2014 में उन्होंने एरिजोना में शादी की.  उनके दो बच्चे हैं—बेटी वेल और बेटा चार्ली.

FBI ने नैन्सी गुथरी के टक्सन घर के बाहर नकाबपोश व्यक्ति का वीडियो जारी किया

हाई-प्रोफाइल मामलों से जुड़ाव

फेल्डमैन का काम अक्सर उन्हें सुर्खियों में रखता है। वह जॉनी डेप बनाम एम्बर हर्ड जैसे चर्चित कानूनी मामलों में कानूनी टीमों के लिए सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। नैन्सी गुथरी मामले में, उन्होंने मीडिया से कहा कि वह जांचकर्ताओं के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और अपनी पत्नी सवाना और उनके भाई-बहनों का साथ दे रहे हैं।

माइकल फेल्डमैन का इंस्टाग्राम पोस्ट

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Michael Feldman (@feldmike)

सवाना गुथरी की पहली शादी

माइकल फेल्डमैन से पहले, सवाना गुथरी की शादी मार्क ऑर्चर्ड से हुई थी, जो बीबीसी (BBC) के पूर्व पत्रकार थे. 2005 में माइकल जैक्सन ट्रायल की कवरेज के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन 2009 में उनका तलाक हो गया. तलाक के कुछ समय बाद ही सवाना की मुलाकात माइकल से हुई, जिन्हें वह अपनी जिंदगी का 'नया अध्याय' मानती हैं.

एफबीआई ने मामले में 50,000 डॉलर के इनाम की घोषणा की है. बुधवार सुबह पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उसका सीधा संबंध जारी किए गए सीसीटीवी वीडियो से है या नहीं.