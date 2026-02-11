Nancy Guthrie Case: नैन्सी गुथरी केस में बड़ा खुलासा, क्या वीडियो में दिख रहा नकाबपोश शख्स Dominic Evans है? जानें वायरल दावों का सच

क्या सर्विलांस वीडियो में पकड़ा गया नकाबपोश संदिग्ध डोमिनिक इवांस है? (Photo Credits: Social Media)

नई दिल्ली/टक्सन: 'टुडे' (Today) शो की होस्ट सवाना गुथरी की मां, नैन्सी गुथरी (Nancy Guthrie) की रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले में एफबीआई (FBI) द्वारा जारी किए गए नए फुटेज ने सनसनी मचा दी है. डोरबेल कैमरे से बरामद किए गए इस वीडियो में एक नकाबपोश और हथियारबंद शख्स नैन्सी के घर के बाहर दिखाई दे रहा है. इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर दावों की बाढ़ आ गई, जिसमें संगीतकार डोमिनिक इवांस (Dominic Evans) को इस नकाबपोश शख्स के रूप में पहचाना जाने लगा. हालांकि, जांच एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि डोमिनिक इवांस को न तो संदिग्ध माना गया है और न ही उन पर कोई आधिकारिक आरोप है. यह भी पढ़ें: वायरल वीडियो के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड: Payal Gaming और Zyan Cabrera जैसी इन्फ्लुएंसर्स को बनाया जा रहा है 'हथियार', रहें सावधान

कौन है डोमिनिक इवांस और उसका नाम क्यों उछला?

डोमिनिक इवांस 'अर्ली ब्लैक' (Early Black) नामक बैंड के ड्रमर हैं. उनका नाम इस मामले में इसलिए सामने आया क्योंकि वह नैन्सी गुथरी के दामाद, टॉमसो सियोनी के पुराने बैंडमेट और मित्र हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने वीडियो में दिख रहे शख्स के कद-काठी और हल्की दिख रही मूंछों की तुलना डोमिनिक की तस्वीरों से की है. विशेषज्ञों और एफबीआई ने चेतावनी दी है कि वीडियो की गुणवत्ता काफी खराब है और केवल बाहरी बनावट के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाना जांच को भटका सकता है.

काश पटेल ने संदिग्ध की तस्वीरें और वीडियो जारी किए

New images in the search for Nancy Guthrie: Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Additional recovered footage, from the same camera - at the same timeline the morning of Nancy Guthrie’s disappearance. This footage is just before the original video shared, with the individual approaching Nancy Guthrie’s front door. 1-800-CALL-FBI or https://t.co/h2BxNqSxkh pic.twitter.com/IgMHXWkL5X — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

एफबीआई निदेशक का बयान और वीडियो का सच

एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने इस फुटेज को साझा करते हुए बताया कि यह डेटा डिलीट या करप्ट हो गया था, जिसे तकनीकी विशेषज्ञों ने काफी मशक्कत के बाद रिकवर किया है.

वीडियो में क्या है? फुटेज में एक व्यक्ति नकाब, दस्ताने और पीठ पर बैग लटकाए दिख रहा है। वह घर के बाहर लगे कैमरे को झाड़ियों और हाथों से ढकने की कोशिश कर रहा है.

फुटेज में एक व्यक्ति नकाब, दस्ताने और पीठ पर बैग लटकाए दिख रहा है। वह घर के बाहर लगे कैमरे को झाड़ियों और हाथों से ढकने की कोशिश कर रहा है. हथियार: पुलिस के अनुसार, संदिग्ध के पास एक पिस्तौल भी दिखाई दे रही है.

पुलिस के अनुसार, संदिग्ध के पास एक पिस्तौल भी दिखाई दे रही है. उद्देश्य: अधिकारियों ने बताया कि वीडियो का उद्देश्य जनता से पहचान में मदद मांगना है, न कि डोमिनिक इवांस या किसी खास व्यक्ति को आरोपी ठहराना.

टॉमसो सियोनी का क्या है कनेक्शन?

टॉमसो सियोनी, जो नैन्सी की बेटी एनी गुथरी के पति हैं, शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, वह और उनकी पत्नी नैन्सी को देखने वाले आखिरी व्यक्ति थे. हालांकि, पीमा काउंटी शेरिफ कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि टॉमसो सियोनी फिलहाल संदिग्ध (Suspect) नहीं हैं. उनके और डोमिनिक इवांस के बीच केवल पेशेवर और पारिवारिक संबंध हैं, जिनका इस अपराध से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है. यह भी पढ़ें: Nitish Rajput SSC Controversy: 'एग्जाम स्कैम' वीडियो पर यूट्यूब स्टार नीतीश राजपूत को 2.5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस

नैन्सी गुथरी केस: अब तक की जांच

नैन्सी गुथरी 31 जनवरी 2026 की रात से लापता हैं। जांच में पता चला कि रात 1:47 बजे उनके घर का कैमरा डिसेबल कर दिया गया था और लगभग 41 मिनट बाद उनके 'पेसमेकर' (Pacemaker) का ब्लूटूथ कनेक्शन भी टूट गया, जिससे अंदेशा है कि उन्हें घर से जबरन ले जाया गया.

गौरतलब है कि 11 फरवरी की सुबह, पुलिस ने टक्सन के दक्षिण में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों ने अभी इस व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की है और न ही यह स्पष्ट किया है कि इसका डोमिनिक इवांस से कोई संबंध है या नहीं. एफबीआई ने मामले में सुराग देने वाले को 50,000 अमेरिकी डॉलर के इनाम की घोषणा की है.