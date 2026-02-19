Prince Andrew Arrested: 'मिसकंडक्ट' के आरोपों में थाम्स वैली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जन्मदिन पर हिरासत में लिए गए किंग चार्ल्स के भाई

प्रिंस एंड्रयू (File Image)

लंदन/नई दिल्ली: ब्रिटिश राजघराने के सदस्य और किंग चार्ल्स III के छोटे भाई, एंड्रयू माउंटबैटन-विंडसर (पूर्व प्रिंस एंड्रयू) (Former Prince Andrew) को गुरुवार, 19 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया है. थाम्स वैली पुलिस (Thames Valley Police) ने यह कार्रवाई उनके 66वें जन्मदिन के मौके पर की. पुलिस की कई गाड़ियां सुबह सैंड्रिंगम एस्टेट स्थित उनके आवास पर पहुँचीं, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. यह गिरफ्तारी कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) के साथ उनके पुराने संबंधों और हाल ही में सार्वजनिक हुई 'एपस्टीन फाइल्स' के बाद बढ़ते दबाव का नतीजा मानी जा रही है. यह भी पढ़ें: Emmanuel Macron India Visit: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भारत दौरे पर, मुंबई में भव्य स्वागत में लगे पोस्टर, आज PM मोदी से होगी मुलाकात; VIDEO

क्या हैं आरोप? 'मिसकंडक्ट' का मामला

पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, एक 66 वर्षीय व्यक्ति को 'सार्वजनिक पद पर दुर्व्यवहार' (Misconduct in Public Office) के संदेह में गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, आधिकारिक प्रोटोकॉल के तहत पुलिस ने सीधे तौर पर एंड्रयू का नाम नहीं लिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी पुष्टि की है.

एजेंसियों की जांच मुख्य रूप से उस समय पर केंद्रित है जब एंड्रयू ब्रिटेन के विशेष व्यापार दूत (Trade Envoy) के रूप में कार्य कर रहे थे. हालिया 'एपस्टीन फाइल्स' के दस्तावेजों से संकेत मिले हैं कि उन्होंने इस पद पर रहते हुए एपस्टीन के साथ कथित तौर पर संवेदनशील या गोपनीय जानकारी साझा की थी.

जन्मदिन पर पुलिस की रेड और तलाशी

एंड्रयू की गिरफ्तारी उनके जन्मदिन के दिन सुबह करीब 8 बजे हुई. सादे कपड़ों में आए अधिकारियों ने उनके दो ठिकानों—नॉरफ़ॉक (Sandringham) और बर्कशायर (Royal Lodge)—पर गहन तलाशी ली. पुलिस ने वहां से लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं.

एपस्टीन फाइल्स और 'ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट'

फरवरी 2026 में अमेरिका में 'एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट' के तहत लाखों पन्ने सार्वजनिक हुए. इन दस्तावेजों में एंड्रयू और एपस्टीन के बीच 2010 से 2018 के दौरान हुए दर्जनों ईमेल का खुलासा हुआ है. आरोप है कि एंड्रयू ने अपने व्यापारिक दौरों का उपयोग एपस्टीन के साथ निजी व्यापारिक सौदे (Witan Holdings) करने के लिए किया था. इसके अलावा, उन पर गोपनीय रिपोर्ट लीक करने का भी संदेह है, जो 'ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट' का उल्लंघन हो सकता है.

शाही पद और सम्मान पहले ही गंवा चुके हैं

एंड्रयू ने 2019 में एपस्टीन कांड के कारण अपने आधिकारिक शाही कर्तव्यों से इस्तीफा दे दिया था. 2025 के अंत तक, किंग चार्ल्स III ने उनसे 'हिज रॉयल हाईनेस' (HRH) की उपाधि और 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' समेत अन्य सैन्य सम्मान वापस ले लिए थे. वर्तमान में वे केवल 'एंड्रयू माउंटबैटन-विंडसर' के नाम से जाने जाते हैं.

एंड्रयू ने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है और एपस्टीन के साथ अपनी दोस्ती पर पछतावा जताया है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि अब यह मामला 'एक्टिव' है और जांच पूरी होने तक वे हिरासत में रह सकते हैं.