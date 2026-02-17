Emmanuel Macron India Visit: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भारत दौरे पर, मुंबई में भव्य स्वागत में लगे पोस्टर, आज PM मोदी से होगी मुलाकात; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Emmanuel Macron India Visit: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रों 16 से 19 फरवरी 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं. इस महत्वपूर्ण यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मैक्रों मुंबई पहुंचे हैं. शहर के प्रमुख चौराहों और मरीन ड्राइव के आसपास उन्हें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाने वाले भव्य पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं. ताज महल पैलेस होटल के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मेहमानों के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं.

PM मोदी के साथ मुंबई में द्विपक्षीय बैठक

राष्ट्रपति मैक्रों आज मुंबई के लोक भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे. इस वार्ता में भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दोनों नेता रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करेंगे.

शाम को दोनों नेता गेटवे ऑफ इंडिया के पास 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026' (India-France Year of Innovation 2026) का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे. यह पहल पूरे वर्ष दोनों देशों के बीच तकनीक और स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाएगी. यह भी पढ़े: Emmanuel Macron Praised PM Modi: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों हुए पीएम मोदी के मुरीद, की जमकर तारीफ

मैक्रों का मुंबई में भव्य स्वागत

दिल्ली में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026'

मुंबई के कार्यक्रमों के बाद राष्ट्रपति मैक्रों नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे. वहां वे 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में शिरकत करेंगे. इस शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य, वैश्विक शासन और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा होनी है. इस वैश्विक मंच पर मैक्रों दुनिया भर के नीति निर्माताओं और तकनीकी दिग्गजों को संबोधित करेंगे.

रणनीतिक संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यह राष्ट्रपति मैक्रों की चौथी भारत यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों को दर्शाती है. गौरतलब है कि पिछले वर्ष फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस का दौरा किया था.

इस यात्रा का उद्देश्य

इस यात्रा का उद्देश्य 'होराइजन 2047' रोडमैप के तहत रणनीतिक सहयोग को और अधिक मजबूती प्रदान करना है. रक्षा क्षेत्र में भी इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 114 अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद से जुड़ी चर्चाएं भी केंद्र में रहने की संभावना है.