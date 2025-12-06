When Virat Kohli- Rohit Sharma Next Play For India? अगली बार मैदान पर कब दिखेगी RO-KO की जोड़ी! देखिए 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया का पूरा ODI शेड्यूल

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

When Virat Kohli- Rohit Sharma Next Play For India? भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 06 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम(ACA-VDCA Cricket Stadium) में से खेला गया. तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली. इस जीत में टीम इंडिया के दो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ विराट कोहली और रोहित शर्मा पूरी दमखम के साथ चमके. टेस्ट सीरीज़ में निराशाजनक हार के बाद वनडे सीरीज़ में कोहली और रोहित ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि भले ही वे अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हों, लेकिन टीम इंडिया के लिए उनकी मौजूदगी कितनी मजबूत और अपरिहार्य है. भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदकर 2-1 से जीती वनडे सीरीज़; यशस्वी जायसवाल का शतक, विराट कोहली और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ फिफ्टी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में विराट कोहली ने 3 मैचों में 302 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था. वहीं, रोहित शर्मा ने 3 मैचों में 146 रन बनाए और दो शानदार फिफ्टी खेलीं. यह दोनों खिलाड़ियों का साल 2025 का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच भी था.

RO-KO अगली बार कब नज़र आएंगे?

मैच तारीख स्थान 1st ODI 11 जनवरी 2026 बड़ौदा 2nd ODI 14 जनवरी 2026 राजकोट 3rd ODI 18 जनवरी 2026 इंदौर

अब टीम इंडिया का फोकस टी20 फॉर्मेट पर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज़ में रोहित और कोहली शामिल नहीं होंगे. दोनों दिग्गज लगभग एक महीने बाद वापसी करेंगे, जब भारत जनवरी 2026 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेलेगा. यानी अगली बार मैदान पर RO-KO की जोड़ी 11 जनवरी 2026 को उतरेगी.

2027 वर्ल्ड कप तक भारत का पूरा ODI शेड्यूल

सीरीज़ मैच तारीखें भारत बनाम न्यूज़ीलैंड (भारत में) 3 11–18 जनवरी 2026 भारत बनाम अफगानिस्तान (भारत में) 3 जून 2026 भारत बनाम इंग्लैंड (इंग्लैंड में) 3 14–19 जुलाई 2026 भारत बनाम बांग्लादेश (बांग्लादेश में) 3 सितंबर 2026 भारत बनाम वेस्टइंडीज (वेस्टइंडीज में) 3 सितंबर/अक्टूबर 2026 भारत बनाम न्यूज़ीलैंड (न्यूज़ीलैंड में) 3 अक्टूबर/नवंबर 2026 भारत बनाम श्रीलंका (भारत में) 3 जनवरी 2027 एशिया कप 2027 (बांग्लादेश में) 2-6 मैच जुलाई 2027 ODI World Cup 2027 (दक्षिण अफ्रीका में) TBD अक्टूबर–नवंबर 2027

घरेलू क्रिकेट में भी दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी देखने को मिल सकती है. जानकारी के अनुसार रोहित शर्मा और विराट कोहली विजय हज़ारे ट्रॉफी (VHT) में हिस्सा ले सकते हैं, जहाँ रोहित मुंबई का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि कोहली दिल्ली की ओर से खेलते नज़र आ सकते हैं. यह टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, और फैंस उत्सुक हैं कि दोनों स्टार खिलाड़ी घरेलू स्तर पर अपने प्रदर्शन से फॉर्म और रिदम को और बेहतर बनाते हुए टीम इंडिया के लिए मजबूती के साथ वापसी करें.