AUS vs ENG 2nd Test 2025 Day 3 Scorecard, Stumps: दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर बनाए 134 रन, ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 43 पीछे, यहां देखें पूरा स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में खेला जा रहा हैं. जिसके तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है, और इंग्लैंड गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद कठिन स्थिति में फंस गया है. इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 35 ओवर में 6 विकेट खोकर 134 रन बनाए हैं और अभी भी 43 रन पीछे है. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 511 रन का विशाल स्कोर बनाया था, जिससे उन्हें 177 रनों की बढ़त मिली. इंग्लैंड की ओर से ज़ैक क्रॉली ने 44 रन और ओली पोप ने 26 रन की उपयोगी पारियाँ खेलीं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज़ क्रीज़ पर टिक नहीं सका. कप्तान बेन स्टोक्स 4 रन पर* और विल जैक्स 4* रन पर नाबाद हैं. जो रूट, हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ सस्ते में आउट हो गए. दूसरे दिन का खेल समाप्त! ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर बनाई 44 रनों की बढ़त, कंगारुओं का दबदबा जारी, यहां देखें पूरा स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज़ी एक बार फिर दमदार रही. मिचेल स्टार्क ने 12 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट, स्कॉट बोलैंड ने 2/33, और माइकल नेसर ने 2/27 लेकर इंग्लैंड पर दबाव बनाए रखा.

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी

ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में शानदार बल्लेबाज़ी प्रदर्शन करते हुए 511 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम ने 117.3 ओवर में अपने सभी विकेट खोए और इंग्लैंड के गेंदबाज़ों को जमकर थकाया. पारी की शुरुआत ट्रैविस हेड (33) और जेक वेदराल्ड (72) ने अच्छी की. वेदराल्ड ने 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से 78 गेंदों में 72 रन बनाए. इसके बाद मार्नस लाबुशेन ने 65 रन और कप्तान स्टीव स्मिथ ने 61 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेलीं. कैमरोन ग्रीन (45) और एलेक्स कैरी (63) ने भी शानदार योगदान देकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. लेकिन टीम की पारी का सबसे बड़ा आकर्षण रहे मिचेल स्टार्क, जिन्होंने 141 गेंदों में 77 रन की जुझारू और दमदार पारी खेली. उन्होंने 13 चौके जड़े और टीम को 500 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

इंग्लैंड की ओर से ब्राइडन कार्स सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 29 ओवर में 152 रन देकर 4 विकेट चटकाए. कप्तान बेन स्टोक्स ने 3 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन और विल जैक्स को 1-1 सफलता मिली. इंग्लैंड की गेंदबाज़ी काफी महंगी साबित हुई और उन्हें लगातार लंबे स्पेल करने पड़े.

इंग्लैंड की पहली पारी

इंग्लैंड ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया और अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए. जो रूट इंग्लैंड की पारी के सबसे बड़े नायक रहे, जिन्होंने 206 गेंदों में शानदार 138* रन की नाबाद पारी खेली. उनकी यह पारी इंग्लैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित हुई. ज़ैक क्रॉली ने भी बेहतरीन बल्लेबाज़ी करते हुए 76 रन बनाए और टीम को शुरुआती झटकों से उबारा. हालांकि इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही थी, जब पहले ही ओवर में बेन डकेट और तीसरे ओवर में ओली पोप बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद हैरी ब्रुक ने 31 रन और जोफ्रा आर्चर ने ताबड़तोड़ 38 रन बनाकर स्कोर को आगे बढ़ाया.

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें मिचेल स्टार्क सबसे प्रभावशाली रहे. स्टार्क ने 20 ओवर में 75 रन देकर 6 विकेट चटकाए और इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी लाइन-अप को बुरी तरह झकझोर दिया. माइकल नेसर, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट ने भी 1-1 विकेट हासिल किया. स्टार्क की धारदार गेंदबाज़ी ने इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक जाने नहीं दिया.