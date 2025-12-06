Quinton de Kock Milestone: क्विंटन डी कॉक ने 23वें वनडे शतक से कई रिकॉर्ड किए अपने नाम, यहां देखें पूरी लिस्ट

क्विंटन डी कॉक(Photo Credit: X/@ProteasMenCSA)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने शतक लगाया. डिकॉक ने वनडे करियर का 23वां शतक लगाया. इस शतक के साथ ही डी कॉक ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. क्विंटन डी कॉक ने 89 गेंद पर 6 छक्के और 8 चौकों की मदद से 106 रन की पारी खेली. डी कॉक ने अब वनडे में भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी के तौर पर सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ा. डी कॉक का टीम इंडिया के खिलाफ वनडे में ये 7वां शतक है. भारतीय गेंदबाज़ों ने दक्षिण अफ्रीका को 270 रन पर किया ऑलआउट, क्विंटन डिकॉक का शतक; प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव ने झटके 4-4 विकेट

डी कॉक बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में डी कॉक ने एडम गिलक्रिस्ट और कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा है. गिलक्रिस्ट ने जहां श्रीलंका की टीम के खिलाफ वनडे में 6 शतकीय पारियां खेली थी, तो कुमार संगकारा ने भारत के खिलाफ 6 शतक लगाए थे.

शतक के साथ ही डी कॉक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. कोहली ने भी अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अब तक 7 शतकीय पारियां खेली हैं. वहीं वनडे क्रिकेट में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर भी सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में डी कॉक अब कुमार संगकारा के साथ 23 शतकीय पारियों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए हैं. डी कॉक के 161 मैचों की 161 पारियों में 23 शतक और 32 अर्धशतक की मदद से 7,123 रन हो गए हैं.