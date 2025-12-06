IND vs SA 3rd ODI 2025 Scorecard: भारतीय गेंदबाज़ों ने दक्षिण अफ्रीका को 270 रन पर किया ऑलआउट, क्विंटन डिकॉक का शतक; प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव ने झटके 4-4 विकेट

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 06 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम(ACA-VDCA Cricket Stadium) में से खेला जा रहा हैं. जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया और यह निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ. भारतीय गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 47.5 ओवर में 270 रन पर ऑलआउट कर दिया. भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में क्विंटन डी कॉक ने जड़ा अपना 23वां शतक, बड़े स्कोर की ओर अग्रसर दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज़ क्विंटन डिकॉक ने तूफानी अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए 89 गेंदों में 106 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे. कप्तान टेम्बा बावुमा ने 48 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से समर्थन की कमी के चलते टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच सकी. शुरुआती झटका तब लगा जब रयान रिकेल्टन बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद मैथ्यू ब्रेट्सके (24), डेवाल्ड ब्रेविस (29) और मार्को यानसन (17) ने छोटी-छोटी पारियाँ खेलीं, लेकिन भारतीय गेंदबाज़ों ने लगातार विकेट झटकते हुए रन बनाने की गति पर नियंत्रण बनाए रखा.

भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 9.5 ओवर में 66 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. उनके साथ कुलदीप यादव ने भी शानदार स्पेल फेंका और 10 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट चटकाए. अर्जदीप सिंह ने 1 विकेट और रवींद्र जडेजा ने भी कप्तान बावुमा को आउट करते हुए 1 विकेट हासिल किया. हर्षित राणा ने किफायती गेंदबाज़ी की और 8 ओवरों में मात्र 44 रन खर्च किए. एक समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 199/4 था, लेकिन 32.5 ओवर में डिकॉक के आउट होते ही भारतीय गेंदबाज़ों ने मैच पर पूरी पकड़ बना ली और अंतिम 6 विकेट केवल 71 रन के भीतर समेट दिए. भारत अब 271 रनों का पीछा कर सीरीज़ जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा.