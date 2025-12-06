VIDEO: गुजरात के जामनगर में आम आदमी पार्टी के MLA गोपाल इटालिया पर हमला, भाषण के दौरान शख्स ने फेंका जूता, कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा

A man threw a shoe at an Aam Aadmi Party MLA (Credit-@HateDetectors)

Jamnagar News: जामनगर में आम आदमी पार्टी के 'गुजरात जोड़ो यात्रा' (Gujarat Jodo Programme) के दौरान शुक्रवार को बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जब किसी व्यक्ति ने मंच पर मौजूद आप (AAP) विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंक दिया.यह घटना तब हुई जब विसावदर के विधायक जनता को संबोधित कर रहे थे. पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और कुछ ही देर में वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

आप विधायक पर फेंका जूता

मंच के पास बैठा व्यक्ति अचानक उठा और फेंक दिया जूता

जानकारी के मुताबिक़ कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति, जो मंच के पास जमीन पर बैठा था, अचानक खड़ा हुआ और सीधे इटालिया की ओर (जूता उछाल दिया. इटालिया ने खुद को बचा लिया और उन्हें कोई चोट नहीं आई. मंच पर मौजूद आप (AAP) नेताओं ने हमलावर को पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी. मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए आरोपी को भीड़ से निकालकर सरकारी हॉस्पिटल ले गई.

कौन है जूता फेंकनेवाला शख्स

पुलिस जांच में सामने आया कि जूता फेंकने वाला व्यक्ति जामनगर का कांग्रेस कार्यकर्ता (Congress Worker) छत्रपाल सिंह जडेजा है.बाद में एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह यह कहते हुए सुना गया कि उसने यह काम बदला लेने के लिए किया, क्योंकि वर्षों पहले गोपाल इटालिया ने तत्कालीन गृहमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा पर जूता फेंका था.

आप नेताओं का बयान

आप (AAP) के राज्य संगठन सचिव मनोज सोराठिया ने इस घटना को निचले स्तर की हरकत बताते हुए कहा कि ऐसे लोग पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं. उनका कहना था कि बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) दोनों मिलकर आप (AAP) की पकड़ को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हमलों से पार्टी डरने वाली नहीं.इटालिया ने भी घटना के बाद कहा कि यदि किसी को आप (AAP) को रोकना है, तो जनता के लिए काम करे, इस तरह की हरकतें किसी का भला नहीं करतीं.

कांग्रेस का बयान

गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने जूता फेंकने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2017 में खुद गोपाल इटालिया ने प्रदीपसिंह जडेजा पर जूता फेंका था. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस हमले को लेकर X पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि गुजरात में आप (AAP) की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) दोनों परेशान हैं और अब एकजुट होकर आप (AAP) के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं.

इटालिया ने दर्ज नहीं कराई शिकायत

पूरी घटना के बावजूद गोपाल इटालिया ने हमलावर के खिलाफ कोई शिकायत (Complaint) दर्ज नहीं कराई. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि वह हमलावर को माफ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसके परिवार को सुख और शांति मिले.