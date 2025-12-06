इंडिगो संकट के बाद सरकार ने लिया कड़ा फैसला

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

इंडिगो में पैदा हुए संकट के कारण भारत में हवाई टिकटों की कीमतें अंधाधुंध बढ़ गईं. अब सरकार ने मनमानी कीमतों को रोकने के लिए कदम उठाया है. इंडिगो को भी रीफंड देने और यात्रियों का सामान लौटाने के लिए समयसीमा दी गई है.भारत में इंडिगो विमानों की आवाजाही में बड़े स्तर पर पैदा हुए संकट के बाद हवाई यात्रा की कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं. मनमानी कीमतों से यात्रियों से राहत दिलाने के लिए अब सरकार ने टिकटों के मूल्य पर कैप लगाने, यानी उन्हें सीमित करने का फैसला लिया है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने बताया कि सभी प्रभावित हवाईमार्गों में उचित और तर्कसंगत कीमतें सुनिश्चित करने के लिए, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसने कीमतों की अधिकतम सीमा तय की है, ताकि यात्रियों को "किसी भी तरह की अवसरवादी कीमतों" से बचाया जा सके.

मंत्रालय ने सभी एयरलाइन्स को दिया आदेश

इस संबंध में मंत्रालय ने सभी एयरलाइन्स को निर्देश दिया है. उनसे कहा गया कि वे सुझाई गई मूल्य सीमा का सख्ती से पालन करें.

आदेश की जानकारी देते हुए मंत्रालय ने बताया, "इस निर्देश का मकसद बाजार में कीमतों का अनुशासन बनाए रखना, परेशान यात्रियों को किसी भी तरह के शोषण से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्ग नागरिकों, छात्रों और मरीजों समेत सभी नागरिक जिन्हें जल्द यात्रा की जरूरत है, उन्हें इस समय आर्थिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े." अधिकतम मूल्य सीमा क्या तय की गई है, इसका ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है.

मंत्रालय ने यह आश्वासन भी दिया है कि वह कीमतों के स्तर पर नजर रखेगी और निर्देशों का पालन ना किए जाने की स्थिति में जनहित को देखते हुए कदम उठाएगी.

भारत में सरकार हवाई यात्रा की कीमतों को नियंत्रित नहीं करती है. हालांकि, उसके पास अधिकार है कि जरूरत पड़ने पर दखल दे और रेगुलेट करे. इससे पहले साल 2020 में कोविड महामारी के दौरान हवाई टिकट की कीमतों पर सीमा लगाई गई थी.

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारापु ने एक सोशल पोस्ट में बताया कि इंडिगो को भी बिना किसी देरी के सभी यात्रियों के बकाया रीफंड का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने लिखा कि इंडिगो से ताकीद की गई है कि वह रद्द हुए या प्रभावित विमानों से जुड़ी रीफंड की समूची प्रक्रिया 7 दिसंबर की रात आठ बजे तक पूरी करे.

साथ ही, विमानों के रद्द होने या उड़ान में देरी के कारण जिन यात्रियों को उनका सामान नहीं मिला, उनका सारा सामान खोजकर अगले 48 घंटे के भीतर उनके घर, या उनके चुने पते पर भेजा जाए.