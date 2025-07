SSMB 29 Story Leak: महेश बाबू बने रहस्यमयी एक्सप्लोरर, तंजानिया में शूट होगी राजामौली की इंडियाना जोन्स जैसी फिल्म

Mahesh Babu (Photo Credits: Instagram)

SSMB 29 Story Leak: एसएस राजामौली अपनी अगली फिल्म SSMB 29 को लेकर बेहद सतर्क रहे हैं, लेकिन अब तंजानिया की मीडिया रिपोर्ट ने इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की कहानी और शूटिंग डिटेल्स का खुलासा कर दिया है. महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर इस फिल्म की शूटिंग जुलाई के तीसरे सप्ताह से तंजानिया के सेरेनगेटी में शुरू होने जा रही है. इसके बाद टीम साउथ अफ्रीका में अगले शेड्यूल के लिए रवाना होगी. "फिल्म इंडियाना जोन्स और अफ्रीकन एडवेंचर क्लासिक्स से प्रेरित है, जिसमें एक मजबूत इरादों वाला एक्सप्लोरर (महेश बाबू) अनजान रास्तों पर निकल पड़ता है एक खतरनाक मिशन पर. उसे प्रकृति की ताकतों, रहस्यमयी संकेतों और एक शक्तिशाली दुश्मन से जूझते हुए उस खोए हुए रहस्य तक पहुंचना है, जो पूरी दुनिया को बदल सकता है. फिल्म में प्राचीन किंवदंतियां, जंगली इलाके और रोमांच से भरपूर दृश्य होंगे."

फिल्म का बजट करीब 116 मिलियन डॉलर (लगभग 965 करोड़ रुपये) बताया जा रहा है, जिससे यह भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट्स में से एक बन गई है दिलचस्प बात ये है कि जहां बाहुबली और RRR के लिए राजामौली ने पहले ही बड़े स्तर पर घोषणा की थी, वहीं SSMB 29 का पूजन समारोह जनवरी में बेहद सादगी से हुआ और फिल्म के बारे में किसी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई.

राजामौली ने पिछले साल जापान में RRR की स्क्रीनिंग के दौरान महेश बाबू का जिक्र करते हुए कहा था, “His name is Mahesh Babu… He is very handsome… I will bring him here during the release.” जिससे वहां मौजूद फैंस ने भी खूब उत्साह दिखाया था. अब जबकि कथित कहानी लीक हो चुकी है, फैंस में इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है. महेश बाबू को इस तरह के ग्लोबल स्केल पर बने एक्शन-अडवेंचर रोल में देखना वाकई दिलचस्प होगा. वहीं प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन की मौजूदगी फिल्म को और भी बड़ा कैनवस देती है.

अब देखना ये होगा कि राजामौली की ये ग्लोबल एडवेंचर कहानी, उनकी पिछली मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तरह बॉक्स ऑफिस पर क्या कोई नया इतिहास रचती है या नहीं.