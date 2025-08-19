Panvel School Holiday: मुंबई में भारी बारिश के चलते पनवेल महानगर पालिका ने 20 अगस्त को घोषित की छुट्टी; स्कूल, कॉलेज रहेंगे बंद

Representational Image | PTI

Panvel School Holiday: मुंबई (Mumbai) में जोरदार बारिश शुरू है. जिसके चलते मुंबई और आसपास के शहरों में भी 18 अगस्त और 19 अगस्त की छुट्टी दी गई थी. अब पनवेल (Panvel) महानगर पालिका (Municipal Corporation) ने 20 अगस्त की भी छुट्टी ( Holiday) घोषित की है.मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई समेत राज्य के कई जिलों में सोमवार से भारी बारिश (Heavy Rain) हो रही है. इस बारिश के चलते आज स्कूलों (Schools)में छुट्टी कर दी गई है. कल का दिन भी राज्य के कई जिलों के लिए अहम रहेगा.क्योंकि मौसम विभाग (Department of Meteorology) ने इस इलाके के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट (ALert) जारी किया है.

यहां सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है.मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए कई जगहों पर स्कूल-कॉलेजों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं.ये भी पढ़े:Mumbai Schools Holiday: मुंबई में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े! सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित

जारी हुआ नोटिफिकेशन

Holiday declared for schools , colleges, govt & private offices for August 20 too by Panvel Municipal corporation. pic.twitter.com/Zq3Aq7iR8Z — Richa Pinto (@richapintoi) August 19, 2025

पनवेल में बंद रहेगी स्कूलें और प्राइवेट संस्थान

पनवेल महानगर पालिका (Panvel Municipal Corporation) ने 20 अगस्त को छुट्टी की घोषणा की और इसको लेकर नोटिफिकेशन (Notification) भी जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के तहत सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्टल, प्राइवेट और संस्थानों को छुट्टी दी गई है.

मुंबई में बारिश ने मचाया हाहाकार

मुंबई में पिछले दो दिनों से बारिश ने हाहाकार मचा दिया है, लगातार बारिश के कारण शहर की सड़के नदी में तब्दील हो गई है.सड़कों पर पानी घुटने से ऊपर तक बह रहा है. कल कई जगहों स्कूल के बच्चों को भी पुलिस कर्मचारियों (Police personnel)ने सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया था. इसके साथ ही ठाणे (Thane) से सटे कलवा (Kalwa) में स्कूल के बच्चों को बोट से घर छोड़ा गया था.