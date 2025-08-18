Mumbai Schools Holiday: मुंबई में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े! सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित

(Photo : X)

Mumbai Schools Holiday: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले तीन दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे शहर की स्थिति बिगड़ने लगी है. मुंबई में जारी भारी बारिश के कारण बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है.

नीचले इलाकों में पानी भरा!

भारी बारिश के कारण मुंबई के निचले इलाके जैसे दादर, माटुंगा, सायन, बांद्रा, कुर्ला, चेम्बूर, कोलाबा, सांताक्रुज, मलाड और भांडुप में जल-जमाव हो गया है, जिससे नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है. यह भी पढ़े: Mumbai Rains Update: BMC के अलर्ट के बीच मुंबई में भारी बारिश जारी, मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

बीएमसी का बारिश को लेकर लेकर चेतावनी

बीएमसी ने पहले ही एक्स पर पोस्ट करके चेतावनी दी थी कि सोमवार, 18 अगस्त को अगले तीन से चार घंटे तक मुंबई में मूसलधार बारिश हो सकती है. इसके बाद, बीएमसी के अलर्ट के बीच बारिश शुरू हो गई है और लगातार जारी है. यदि बारिश इसी तरह जारी रही, तो निचले इलाकों में जलभराव की समस्या गंभीर हो सकती है.

मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

बीएमसी ने नागरिकों को किसी भी परेशानी से बचने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी की है, जिससे आपातकालीन स्थिति में मदद ली जा सकती है. बीएमसी ने मुंबई में रहने वाले आम नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही आपील की है कि जरूरत ना हो तो अपने घरों में ही बने रहे.