अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा 'Operation Sindoor', पहलगाम हमले का भी होगा जिक्र; NCERT ने जारी किए खास मॉड्यूल

NCERT Special Module: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने स्कूली बच्चों को देश की सुरक्षा और बलिदान की कहानियों से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों को 'ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor)' के बारे में पढ़ाया जाएगा. इसके लिए एनसीईआरटी ने एक विशेष मॉड्यूल तैयार किया है. इस मॉड्यूल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह शांति की रक्षा और शहीद सैनिकों के सम्मान को बनाए रखने का एक वादा भी था.

छात्रों को बताया जाएगा कि कैसे भारतीय सेना ने न केवल दुश्मनों को जवाब दिया, बल्कि देश की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी.

सच को बताने की कोशिश

इस मॉड्यूल में पहलगाम आतंकवादी (Pahalgam Terrorists) हमले का भी जिक्र किया गया है. बताया गया है कि पाकिस्तान (Pakistan) ने इस हमले में शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन वास्तव में यह हमला वहां के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के आदेश पर किया गया था. बच्चों तक यह तथ्य पहुंचाने पर जोर दिया गया है, ताकि वे समझ सकें कि आतंकवादी घटनाओं (Terrorist Attack) के पीछे किस तरह की साजिशें होती हैं.

शहीदों के प्रति सम्मान

एनसीईआरटी के इस फैसले को छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने और उन्हें देश की वास्तविक सुरक्षा चुनौतियों से परिचित कराने का एक प्रयास माना जा रहा है. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मॉड्यूल बच्चों के मन में सेना और शहीदों के प्रति सम्मान को और गहरा करेंगे.

सरकार की ओर से भी संकेत मिले हैं कि भविष्य में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं और अभियानों को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया जा सकता है.