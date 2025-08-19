India Monsoon Floods: मुंबई, हिमाचल और कश्मीर... देश के किन राज्यों में है बारिश का कहर, जानें कहां-कहां आई है बाढ़?

(Photo : X)

India Monsoon Floods: इन दिनों देश के अलग-अलग राज्यों में मानसून का असर देखने को मिल रहा है. इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai Rain) प्रभावित हुई है. पिछले 24 घंटों में यहां कई इलाकों में 200 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. विक्रोली में सबसे ज़्यादा 255.5 मिमी बारिश हुई, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं. दादर, अंधेरी, सायन और चेंबूर जैसे इलाकों में रात भर भारी बारिश (Mumbai Flood) हुई. चेंबूर में के मैसूर कॉलोनी स्टेशन के पास एक मोनोरेल अचानक ट्रैक के बीच में रुक गई.

हालात को देखते हुए मुंबई में स्कूल-कॉलेज बंद (Mumbai School Closed) करने पड़े. मौसम विभाग ने शहर और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

ये भी पढें: Mumbai Rain Memes: आफत की बारिश में भी मौज ले रहे मुंबईकर, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे मीम्स; देखें VIDEO

हिमाचल में बाढ़ से हाहाकार

हिमाचल प्रदेश (Himachal Flood) में लगातार हो रही बारिश ने हालात खतरनाक बना दिए है. कुल्लू में पुल और कई दुकानें बह गईं. शिमला (Shimla Flood) में भूस्खलन के कारण लगभग 40 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. किन्नौर में कैलाश यात्रा रद्द कर दी गई है. राज्य भर में सैकड़ों सड़कें बंद हैं और बिजली-पानी की आपूर्ति बाधित है.

तेलंगाना में बारिश से बिगड़े हालात

तेलंगाना के कई जिलों में भी भारी बारिश (Telangana Rain) से हालात बिगड़ गए हैं. नदी-नाले उफान पर हैं, खेत जलमग्न हो गए हैं. सिद्दीपेट जिले के वरंगल में 23 सेमी और मेडक जिले के अल्लादुर्ग में 22 सेमी बारिश (Telangana Flood) दर्ज की गई. कई गांवों में घरों में पानी भर गया. हजारों एकड़ धान और कपास की फसलें बर्बाद हो गईं.

ओडिशा में जनजीवन अस्त-व्यस्त

ओडिशा में भी भारी बारिश (Odisa Rain) ने जनजीवन को प्रभावित किया है. गंजम, कालाहांडी और कोरापुट जैसे दक्षिणी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. कई जगहों पर सड़कें और पुल टूट गए हैं और पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ है. तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है.

MP में भारी बारिश की आशंका

मध्य प्रदेश में भी बारिश (MP Rain) तेज हो गई है. भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है. छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी जैसे जिलों में बहुत भारी बारिश की आशंका है.

कर्नाटक में जारी किया गया अलर्ट

कर्नाटक (Karnataka Rain) के धारवाड़, गडग और उत्तर कन्नड़ जिलों में मूसलाधार बारिश से घर और खेत जलमग्न हो गए हैं. लिंगनमक्की और कदरा बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया है.

यूपी-बिहार में भी बाढ़ का संकट

उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आसपास के जिलों में गंगा का जलस्तर 1.5 मीटर बढ़ गया है. अगले चार दिनों तक बारिश का अनुमान है. प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है.

बिहार के कई जिलों में भी बाढ़ की स्थिति है. सुपौल में कोसी नदी, भागलपुर और भोजपुर-सारण में गंगा नदी में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई गाँवों में नावें ही सहारा बन गई हैं.

दिल्ली में जलभराव बनी समस्या

दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था, हालांकि अब पानी कम होने लगा है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन निचले इलाकों में लोगों को अभी भी परेशानी हो रही है.

मानसून का यह दौर फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है. कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में प्रशासन और जनता दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है.