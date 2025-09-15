VIDEO: Mumbai में बारिश से बिगड़े हालात, Eastern Freeway पर भारी ट्रैफिक जाम; जरूरी होने पर ही घर से निकलें बाहर

Photo- @kaustubhkalokhe/X

Mumbai Traffic Update: मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश (Mumbai Rain Update) ने शहर की रफ्तार थाम दी है. ईस्टर्न फ्रीवे पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया, वहीं कई इलाकों में जलभराव (Mumbai Water Logging) ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. दक्षिण और मध्य मुंबई के कई हिस्सों में जलभराव के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. किंग्स सर्कल (King's Circle) इलाके में ट्रैफिक रेंगता हुआ दिखाई दिया, जबकि अंधेरी सबवे (Andheri Subway) को पूरी तरह से बंद करना पड़ा. खार सबवे (Khar Subway) में आधा फुट और पनबी स्कूल नॉर्थ बाउंड स्लिप रोड पर लगभग एक फुट पानी जमा हो गया है.

लोकल ट्रेनें (Mumbai Local Train) थोड़ी देरी से चल रही हैं, जबकि Western Express Highway, Eastern Freeway और Sion-Panvel Expressway पर वाहनों की गति धीमी रही.

भारी बारिश के बाद ईस्टर्न फ्रीवे पर भारी ट्रैफिक

Mumbai: Heavy traffic on the Eastern Freeway following heavy rains. pic.twitter.com/s10kaiXiuo — NDTV (@ndtv) September 15, 2025

जरूरी होने पर ही घर से निकलें बाहर

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरी होने पर ही यात्रा करें और बारिश के बीच जरूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ ही बाहर निकलें.