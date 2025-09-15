Mumbai Monorail Update: तकनीकी गड़बड़ी के बाद मुंबई मोनोरेल सेवा फिर शुरू, करीब 1.30 घंटे तक फंसे रहे यात्री; देखे VIDEO
Mumbai Monorail Technical Issue (Photo-@richapintoi/X )

Mumbai Monorail Service Update: मुंबई की मोनोरेल सोमवार सुबह 7:16 बजे एंटोफिल बस डिपो (Antophil Bus Depot) और जीटीबी नगर स्टेशन (GTB Nagar Station) के बीच अचानक रुक गई. इसके कारण 17 यात्री लगभग एक घंटे तक फंसे रहे. हालांकि, मुंबई फायर ब्रिगेड (Mumbai Fire Brigade) और मोनोरेल के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और सभी यात्रियों को सुरक्षित दूसरी मोनोरेल में पहुंचाया. राहत की बात यह रही कि कोई यात्री घायल नहीं हुआ. करीब डेढ़ घंटे रुकने के बाद, सुबह 8:50 बजे मोनोरेल सेवा फिर से शुरू कर दी गई.

बारिश और यातायात (Mumbai Traffic) की स्थिति के बीच यह घटना यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बन सकती थी, लेकिन समय पर की गई कार्रवाई ने स्थिति को संभाल लिया.

मुंबई मोनोरेल में तकनीकी खराबी

MMRDA ने जारी किया बयान

एमएमआरडीए ने कहा है कि इस तकनीकी खराबी के कारणों की जांच की जा रही है. साथ ही, यात्रियों की सुरक्षा और सेवा की नियमितता को लेकर ठोस कदम उठाने का आश्वासन भी दिया गया है. यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि समस्याओं से निपटने के लिए मुंबई की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है.