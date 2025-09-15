Mumbai-Pune School Holiday News: क्या बारिश के कारण मुंबई और पुणे में स्कूल आज बंद रहेंगे? यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

Maharashtra School Holiday Today News (Photo Credits : Twitter)

Mumbai-Pune School Holiday News: महाराष्ट्र में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश (Maharashtra Rain Update) ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खासकर मुंबई और पुणे में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. मौसम विभाग ने सोमवार को मुंबई में ऑरेंज अलर्ट (Mumbai Orange Alert) जारी किया है और अगले कुछ घंटों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है. इस बीच, अभिभावक और छात्र बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी की मांग कर रहे हैं. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अभी तक स्कूल बंद (Mumbai School Closed Today) करने के संबंध में कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया है.

फिलहाल, छात्रों और अभिभावकों को अपने-अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है. कई इलाकों में जलभराव के कारण यातायात (Mumbai Traffic) भी बाधित हुआ है, जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचने में परेशानी हो सकती है.

पुणे में भी रेड अलर्ट, लेकिन छुट्टी की घोषणा नहीं

पुणे में रविवार देर रात से बारिश (Pune Rain Alert) जारी है. सोमवार सुबह करीब 4 बजे मौसम विभाग ने शहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया. इसके बावजूद, अभी तक जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टी (Pune School Closed Today) को लेकर कोई घोषणा नहीं की है. इससे अभिभावक असमंजस में हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं.

सावधानी बरतने की अपील

विशेषज्ञों का कहना है कि अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लेना चाहिए. साथ ही, प्रशासन ने लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर ध्यान देने और अफ़वाहों से बचने की सलाह दी है.