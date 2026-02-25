Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में आज हल्की बढ़त, दिल्ली से लेकर मुंबई तक जानें क्या हैं 25 फरवरी के ताजा भाव
Silver jewellery (Photo Credits: Pixabay)

Silver Rate Today: भारतीय सर्राफा बाजार में बुधवार, 25 फरवरी 2026 को चांदी की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई है. पिछले सत्रों की तुलना में आज सफेद धातु (White Metal) के भाव में मामूली बढ़त देखी जा रही है. वैश्विक कमोडिटी रुझानों और मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव के बीच घरेलू बाजार में चांदी की औद्योगिक और खुदरा मांग स्थिर बनी हुई है. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रमों के कारण बाजार में निवेशकों का रुख सतर्कता के साथ सकारात्मक बना हुआ है.

प्रमुख शहरों में आज की कीमतें

देश के अधिकांश बड़े शहरों और व्यापारिक केंद्रों में आज चांदी ₹2,86,000 प्रति किलोग्राम के स्तर के आसपास बनी हुई है. दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में कीमतें एक समान स्तर पर स्थिर हैं. यह  भी पढ़े: Gold Rate Today: देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज क्या है सोने का भाव? खरीदारी से पहले चेक करें 22K और 24K के ताज़ा रेट

आज के सिल्वर रेट (Per 1 Kg)

शहर चांदी का भाव
चेन्नई ₹2,86,000
हैदराबाद ₹2,86,000
नई दिल्ली ₹2,86,000
मुंबई ₹2,86,000
कोलकाता ₹2,86,000
बेंगलुरु ₹2,86,000
नोएडा / गाजियाबाद ₹2,86,000
गुरुग्राम ₹2,86,000
अहमदाबाद ₹2,86,000
जयपुर ₹2,86,000
लखनऊ ₹2,86,000
भोपाल ₹2,86,000
जोधपुर ₹2,86,000
श्रीनगर ₹2,81,300

श्रीनगर जैसे कुछ क्षेत्रों में भाव थोड़े कम यानी ₹2,81,300 प्रति किलोग्राम के स्तर पर देखे गए हैं. बाजार जानकारों का कहना है कि ये कीमतें सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी (GST), टीसीएस (TCS) और अन्य स्थानीय शुल्क शामिल नहीं हैं.

वैश्विक संकेतों का असर

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, चांदी की मौजूदा कीमतों पर वैश्विक सर्राफा मजबूती और अमेरिकी आर्थिक संकेतकों का सीधा असर दिख रहा है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और मुद्रास्फीति (Inflation) के आंकड़ों पर निवेशकों की पैनी नजर है. इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र में चांदी की बढ़ती खपत भी घरेलू बाजार में कीमतों को निचले स्तर पर सहारा दे रही है.

बाजार का रुख और भविष्य का अनुमान

आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों की दिशा वैश्विक महंगाई के रुझान, औद्योगिक उपभोग डेटा और भारतीय रुपये की चाल से तय होगी. हालांकि वर्तमान में बाजार एक सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव (Volatility) देख रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मांग में सुधार होने पर कीमतों में और तेजी आ सकती है.

खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

जेवरात या निवेश के उद्देश्य से चांदी खरीदने वाले ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय सर्राफा बाजार या जौहरी से 'लाइव' रेट की पुष्टि जरूर कर लें. स्थानीय स्तर पर मेकिंग चार्जेस और टैक्स के कारण अंतिम कीमत में मामूली अंतर हो सकता है.