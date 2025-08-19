Mumbai Rain Memes: आफत की बारिश में भी मौज ले रहे मुंबईकर, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे मीम्स; देखें VIDEO

Mumbai Rain Updates: मुंबई में मानसून (Mumbai Mansoon) ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है. भारी बारिश (Mumbai Heavy Rain) ने जहां सड़कों को तालाब में बदल दिया है और ट्रैफिक (Mumbai Traffic) की रफ्तार थाम दी है, मंगलवार सुबह एक बार फिर मुंबईवासियों के दिन की शुरुआत भारी बारिश के साथ हुई. मौसम विभाग (Mumbai Meteorological Department) ने अगले चार दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. शहर की सड़कें पानी से लबालब हैं, लोकल ट्रेनें खचाखच भरी हैं और कई जगहों पर जाम की स्थिति है.

लेकिन इन मुश्किलों के बीच इंस्टाग्राम (Instagram), ट्विटर (Twitter) और वॉट्सऐप (Whatsapp) पर मीम्स और मजेदार रील्स (Mumbai Rain Memes) की बाढ़ आ गई है. कोई ऑफिस जाने वालों को ओलंपिक तैराक कह रहा है, तो कोई ऑटो को नाव बता रहा है.

ये भी पढें: Fact Check: क्या सच में प्रयागराज में नदी का ब्रिज टूटा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो है फेक

मुंबई बारिश पर वायरल हो रहे हैं मीम्स

View this post on Instagram A post shared by Lit Memes Mumbai (@litmemesmumbai)

#MumbaiRains Mumbai Rain Jadoo would have died by now if he would have been In Mumbai this week, haven’t seen sun light for almost a week pic.twitter.com/2KRwwcPMRS — True Author (@oldmanwin) August 18, 2025

कॉर्पोरेट मीम्स की धूम

खासकर ऑफिस कल्चर पर बने मीम्स लोगों को खूब हंसा रहे हैं. कोई पानी में डूबकर ऑफिस पहुंचने वालों का मजाक उड़ा रहा है, तो कोई घर से काम करने वालों पर बिजली और वाई-फाई कटने पर मजेदार चुटकुले शेयर कर रहा है. इन मीम्स ने बारिश के मौसम (Mumbai Rainy Season) में सोशल मीडिया पर हंसी का ठहाका लगा दिया है.

बारिश में भी हंसती है मुंबई

गूगल पर "मुंबई रेन अपडेट्स (Mumbai Rain Updates)" सर्च तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार वीडियोज की बाढ़ आ गई है. मुंबई की पहचान यही है कि यह शहर कभी नहीं रुकता. और अब तो यह भी साफ हो गया है कि बारिश चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, लोग हंसी-मजाक के जरिए हालात से निपटने का रास्ता निकाल ही लेते हैं.