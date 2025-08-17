खुशखबरी! मुंबई की पानी की चिंता दूर, बादतानसा और मोडक सागर के बाद अब तुलसी झील भी हुई ओवरफ्लो

Mumbai Tlsi Lake Overflow: मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में हो रही ज़ोरदार बारिश ने एक अच्छी खबर दी है. शहर को पीने का पानी सप्लाई करने वाली सात झीलों में से एक, तुलसी झील, लबालब भरकर बहने लगी है. बीएमसी (Brihanmumbai Municipal Corporation) के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 6:45 बजे झील ओवरफ्लो हो गई.

यह मुंबई वालों के लिए राहत की बात है क्योंकि अब शहर को पानी सप्लाई करने वाले सभी जलाशयों में 90% से ज़्यादा पानी जमा हो गया है.

इस साल ओवरफ्लो होने वाली तीसरी झील

तुलसी झील मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में स्थित है. इस साल भारी बारिश के कारण यह ओवरफ्लो होने वाली तीसरी झील है. इससे पहले तानसा और मोडक सागर बांध भी पूरी तरह से भर चुके हैं. हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इस साल तुलसी झील करीब 26 दिन बाद भरी है. पिछले साल यह 20 जुलाई को ही ओवरफ्लो हो गई थी.

तुलसी झील के बारे में कुछ खास बातें

यह मुंबई को पानी देने वाली सात झीलों में सबसे छोटी है.

इसकी कुल क्षमता 8,046 मिलियन लीटर पानी जमा करने की है.

इस झील से मुंबई को हर दिन 18 मिलियन लीटर पानी सप्लाई किया जाता है.

जब तुलसी झील ओवरफ्लो होती है, तो इसका अतिरिक्त पानी विहार झील में चला जाता है. विहार झील अभी तक पूरी तरह से नहीं भरी है.

मुंबई को तुलसी और विहार के अलावा भातसा, तानसा, लोअर और मिडिल वैतरणा (ठाणे जिले में) और अपर वैतरणा (नासिक जिले में) बांधों से पानी मिलता है. शहर की एक और झील, पोवई झील, जून में ही ओवरफ्लो हो गई थी, लेकिन इसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता.