Mumbai Rain Forecast: मुंबई में फिर बदल सकता है मौसम, साइक्लोन 'सेन्यार' की दस्तक से होगी बारिश; IMD ने जारी किया पूर्वानुमान

Cyclone Senyar Maharashtra: बंगाल की खाड़ी में बना मौसम तंत्र अब तेजी से सक्रिय हो रहा है और मौसम विभाग का अनुमान है कि यह सिस्टम आगे चलकर चक्रवात 'सेन्यार' का रूप ले सकता है. 22 नवंबर से कम दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हुआ था और 24 नवंबर तक इसके डिप्रेशन में बदलने की संभावना जताई गई है. इस सिस्टम के विकसित होने से नमी महाराष्ट्र की तरफ खिंच रही है. इसी कारण राज्य में कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत नजर आने लगे हैं. लंबे समय से जारी सूखे और गर्म हवाओं वाले मौसम के बाद अब हल्की राहत की उम्मीद जताई जा रही है.
मुंबई में दो दिन हल्की बारिश के आसार
Cyclone #Senyar may form over the Bay of Bengal by 25–26 November. The storm is likely to move toward the Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Odisha coasts.#Skymet #BayofBengal #Cyclone #CycloneAlert #heavyrain #ChennaiRains #Tamilnadu #Odisha #AndhraPradesh #WeatherUpdate pic.twitter.com/fA8YEamNgJ
बढ़ सकती है उमस और बादल
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 23 और 24 नवंबर को कोकण के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. इसमें मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय इलाके शामिल हैं. बारिश बहुत तेज नहीं होगी, लेकिन बदले मौसम से तापमान और उमस पर असर पड़ेगा.
मुंबई में अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. खासकर पश्चिमी और समुद्री हिस्सों में बारिश दर्ज होने के ज्यादा आसार हैं. दोपहर और शाम के समय बादल छाए रहने से शहर में मौसम कुछ अस्थिर और चिपचिपा महसूस हो सकता है.
बड़ा खतरा तटीय इलाकों से दूर
चक्रवात सेन्यार का मुख्य प्रभाव महाराष्ट्र से काफी दूर ही रहेगा. इसका ज्यादा असर अंडमान-निकोबार क्षेत्र में देखने को मिलेगा जहां भारी बारिश और समुद्र में उथल-पुथल की चेतावनी है. वहीं पुणे पर इस सिस्टम का खास असर नहीं पड़ेगा. शहर में केवल हल्की बादलवाही और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. व्यापक बारिश की संभावना यहां बेहद कम है.
सतर्क रहने की सलाह
फिलहाल मुंबई और पुणे के लिए किसी बड़े अलर्ट की घोषणा नहीं हुई है. मौसम विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है. विशेषज्ञों का कहना है कि सिस्टम के दिशा और तीव्रता में बदलाव संभव है, इसलिए तटीय इलाकों के लोगों को स्थानीय अपडेट पर ध्यान देते रहना चाहिए. जरूरत पड़ने पर आगे नई जानकारी और सलाह जारी की जाएगी.