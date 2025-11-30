Cyclone Ditwah: श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत के तट पर पहुंचा 'दित्वा' तूफान, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का रेड अलर्ट, 47 उड़ानें रद्द

(Photo : X)

Cyclone Ditwah Live Updates: बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान 'दित्वा' (Cyclone Ditwah) अब भारत के दक्षिणी तटों के बेहद करीब पहुंच गया है. श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद, यह तूफान अब तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने इन इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर 'रेड अलर्ट' जारी कर दिया है.

चेन्नई में फ्लाइट्स और ट्रेनें ठप

तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है. चेन्नई और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. इसका सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा है. चेन्नई एयरपोर्ट से रविवार (30 नवंबर) को करीब 47 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं. इनमें कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल हैं. इसके अलावा, कई ट्रेनों को भी या तो रद्द कर दिया गया है या उनका रूट बदल दिया गया है. अगर आप आज सफर करने का सोच रहे हैं, तो पहले अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें.

कहां है तूफान अभी?

ताजा जानकारी के मुताबिक, दित्वा तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से महज 50 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है. राहत की बात यह है कि शायद यह सीधे जमीन से न टकराए (Landfall), बल्कि तट के समानांतर (parallel) गुजरता हुआ आगे बढ़ेगा. फिर भी, इसके पास होने की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और तटीय इलाकों में पानी भरने का खतरा बना हुआ है.

सरकार की तैयारी पूरी

तूफान के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर जैसे जिलों में स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी है. एनडीआरएफ (NDRF) की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है.

श्रीलंका में मचा चुका है तबाही

भारत आने से पहले इस तूफान ने श्रीलंका में भारी नुकसान पहुंचाया है. वहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है. इसी को देखते हुए भारत में प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता.

सावधानी ही सुरक्षा है

अगर आप इन प्रभावित इलाकों में रहते हैं, तो बेवजह घर से बाहर न निकलें. प्रशासन की चेतावनी पर ध्यान दें और अफवाहों पर भरोसा न करें. अपने फोन और पावर बैंक चार्ज रखें क्योंकि बिजली गुल होने की भी संभावना है.