CUET UG 2026: एनटीए ने फिर खोला रजिस्ट्रेशन पोर्टल, 26 फरवरी तक आवेदन का आखिरी मौका; जानें पूरी प्रक्रिया

CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन 26 फरवरी तक खुला है (Photo Credits: cuet.nta.nic.in)

मुंबई: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) (NTA) ने उन छात्रों को एक बड़ा अवसर दिया है जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट Common University Entrance Test for Undergraduate programs) (CUET UG) 2026 के लिए पहले आवेदन करने से चूक गए थे. देश भर के उम्मीदवारों के अनुरोध पर, एनटीए ने पंजीकरण पोर्टल को फिर से खोल दिया है. 23 फरवरी को जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यह पोर्टल अब सक्रिय है और 26 फरवरी, 2026 की रात 11:50 बजे तक खुला रहेगा. छात्र आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: JEE Main 2026: सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कल होंगे बंद, 25 फरवरी तक आवेदन का अंतिम मौका; जानें पूरी प्रक्रिया

अंतिम समय सीमा और सख्त शर्तें

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष अवसर केवल एक बार के लिए दिया गया है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि इस अवधि के बाद कोई 'करेक्शन विंडो' (सुधार का मौका) नहीं दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने व्यक्तिगत विवरण, विषयों के चयन और परीक्षा केंद्र की प्राथमिकताओं को अंतिम सबमिशन से पहले अच्छी तरह जांच लें. आवेदन शुल्क जमा करने की सुविधा भी 26 फरवरी को रात 11:50 बजे ही बंद हो जाएगी.

आवेदन करने की प्रक्रिया

इच्छुक और पात्र छात्र इन चरणों का पालन करके अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर "Registration for CUET (UG) - 2026" लिंक पर क्लिक करें. वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके क्रेडेंशियल्स जनरेट करें. लॉग-इन करें और शैक्षणिक योग्यता व विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं के साथ विस्तृत फॉर्म भरें. निर्धारित प्रारूप में स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें. फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ (Confirmation Page) डाउनलोड करें.

परीक्षा का कार्यक्रम और महत्व

CUET UG 2026 की परीक्षाएं अस्थायी रूप से 11 मई से 31 मई के बीच आयोजित की जाएंगी. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) फॉर्मेट में होगी और देश भर के साथ-साथ विदेशों के कुछ चुनिंदा शहरों में भी आयोजित की जाएगी. छात्र यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित कुल 13 भाषाओं में दे सकते हैं.

गौरतलब है कि देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित 300 से अधिक राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रोग्राम (UG) में प्रवेश के लिए यह एकमात्र प्रमुख द्वार है. इस परीक्षा में 37 विषय शामिल हैं, जिनमें से छात्र अपनी पसंद के अधिकतम पांच विषयों का संयोजन चुन सकते हैं.