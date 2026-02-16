JEE Mains Result 2026: NTA आज जारी कर सकता है जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट, jeemain.nta.nic.in और nta.ac.in पर ऐसे चेक स्कोरकार्ड

(Photo Credits Twitter)

JEE Mains Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज यानी 16 फरवरी 2026 को जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) मेन के पहले सत्र का परिणाम जारी करने के लिए तैयार है. मूल कार्यक्रम के अनुसार यह परिणाम 12 फरवरी को आने थे, लेकिन अब 13 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार आज समाप्त होने की संभावना है. इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (Paper 1: B.E./B.Tech) के स्कोरकार्ड शाम तक आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध हो सकते हैं.

ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

छात्र भारी ट्रैफिक से बचने के लिए अपने लॉगिन विवरण (एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि) पहले से तैयार रखें. परिणाम देखने की प्रक्रिया इस प्रकार है: यह भी पढ़े: JEE Main 2025 Session 2 Schedule: अप्रैल में होगा JEE Mains का दूसरा सेशन, शेड्यूल हुआ जारी, जानें डिटेल्स

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in या nta.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर "JEE Main 2026 Session 1 Scorecard" लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

स्क्रीन पर दिख रहा सुरक्षा पिन (CAPTCHA) भरें और सबमिट करें.

आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर ले लें.

नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया-परसेंटाइल

चूंकि परीक्षा 21 जनवरी से 29 जनवरी के बीच कई शिफ्टों में आयोजित की गई थी, इसलिए NTA 'नॉर्मलाइजेशन' पद्धति का उपयोग करता है. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी भी छात्र को प्रश्न पत्र के कठिन या आसान होने से नुकसान न हो. छात्रों को अंक (Raw Marks) नहीं बल्कि 'परसेंटाइल स्कोर' दिया जाता है, जो 100 से 0 के बीच होता है.

JEE Advanced 2026 के लिए संभावित कट-ऑफ

विशेषज्ञों के अनुसार, इस वर्ष सत्र 1 की कठिनता के स्तर को देखते हुए क्वालीफाइंग कट-ऑफ पिछले साल की तुलना में थोड़ा अधिक रह सकता है. विभिन्न श्रेणियों के लिए संभावित कट-ऑफ इस प्रकार हो सकता है:

श्रेणी संभावित परसेंटाइल रेंज सामान्य (Unreserved) 93.5 – 95.0 EWS 80.5 – 82.5 OBC-NCL 79.5 – 81.5 अनुसूचित जाति (SC) 61.5 – 64.0 अनुसूचित जनजाति (ST) 48.0 – 50.5

आगे क्या? सत्र 2 के लिए अवसर

जनवरी सत्र के परिणाम छात्रों को उनकी वर्तमान रैंकिंग का स्पष्ट संकेत देंगे. हालांकि, यदि छात्र अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अप्रैल में होने वाले दूसरे सत्र (Session 2) में सुधार कर सकते हैं. NTA अंतिम ऑल इंडिया रैंक (AIR) दोनों सत्रों के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के आधार पर जारी करेगा. केवल शीर्ष 2.5 लाख छात्र ही 17 मई 2026 को होने वाली JEE Advanced परीक्षा के लिए पात्र होंगे.