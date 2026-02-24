JEE Main 2026: सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कल होंगे बंद, 25 फरवरी तक आवेदन का अंतिम मौका; जानें पूरी प्रक्रिया

प्रतीकात्मक तस्वीर (Credits: ANI)

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) (NTA) कल, 25 फरवरी को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Entrance Examination) (JEE) मेन 2026 के दूसरे सत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त करने जा रही है. जो छात्र अप्रैल सत्र की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास आधिकारिक पोर्टल jeemain.nta.nic.in पर अपना आवेदन जमा करने के लिए अब केवल कुछ ही घंटों का समय शेष है. आवेदन की खिड़की कल रात 9:00 बजे बंद हो जाएगी, जबकि परीक्षा शुल्क का भुगतान रात 11:50 बजे तक किया जा सकेगा.

सेशन 2 की परीक्षाएं 2 से 9 अप्रैल, 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी. यह इंजीनियरिंग के इच्छुक छात्रों के लिए अपने स्कोर सुधारने या उन नए उम्मीदवारों के लिए अंतिम अवसर है जो जनवरी सत्र में शामिल नहीं हो पाए थे. यह भी पढ़ें: JEE Mains Result 2026: NTA आज जारी कर सकता है जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट, jeemain.nta.nic.in और nta.ac.in पर ऐसे चेक स्कोरकार्ड

महत्वपूर्ण तिथियां और समय सारणी

एनटीए के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, पंजीकरण की समय सीमा में किसी भी तरह के विस्तार की संभावना नहीं है. आवेदन प्रक्रिया बंद होने के बाद, छात्रों को उनके फॉर्म में सुधार के लिए एक संक्षिप्त 'करेक्शन विंडो' प्रदान की जाएगी.

इवेंट तिथि और समय रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 फरवरी (रात 9:00 बजे तक) शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 25 फरवरी (रात 11:50 बजे तक) करेक्शन विंडो (सुधार का मौका) 27 फरवरी – 28 फरवरी परीक्षा की तिथियां 2 अप्रैल से 9 अप्रैल परिणाम की संभावित घोषणा 20 अप्रैल तक

आवेदन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

आवेदन करने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि छात्र पहली बार आवेदन कर रहा है या वह जनवरी सत्र (सेशन 1) में शामिल हो चुका है.

नए उम्मीदवारों के लिए:

पुराने उम्मीदवारों के लिए (सेशन 1 के प्रतिभागी):

जिन छात्रों ने जनवरी सत्र के लिए पंजीकरण किया था, उन्हें नया फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है. वे अपने पुराने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन कर सकते हैं. उन्हें केवल प्रश्नपत्र का माध्यम और परीक्षा केंद्रों का चुनाव करना होगा और सेशन 2 के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा.

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार केवल एक ही आवेदन फॉर्म जमा करें. एक से अधिक आवेदन जमा करने पर इसे 'अनुचित साधन' (UFM) माना जा सकता है, जिससे उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

अप्रैल सत्र के संपन्न होने के बाद, एनटीए दोनों सत्रों में शामिल होने वाले छात्रों के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के आधार पर 'ऑल इंडिया रैंक' (AIR) जारी करेगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के सभी अपडेट के लिए अपना पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर सक्रिय रखें.