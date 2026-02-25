RJ Princy Parikh Rape Threat: T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद इन्फ्लुएंसर प्रिंसी पारिख को मिली रेप की धमकियां, David Miller के साथ वाली रील करना पड़ा डिलीट

(Photo Credits instagram)

RJ Princy Parikh Rape Threat: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका के हाथों भारत की करारी शिकस्त के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे प्रिंसी पारिख (RJ Princy Parikh) एक गंभीर विवाद का शिकार हो गई हैं. दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेविड मिलर के साथ पोस्ट की गई एक रील वायरल होने के बाद प्रिंसी को ऑनलाइन दुष्कर्म की धमकियों और 'बॉडी-शेमिंग' का सामना करना पड़ा है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने फेसबुक से यह वीडियो हटा दिया है और अब वे इस मामले में पुलिस से कानूनी मदद लेने की तैयारी कर रही हैं.

विवाद की जड़

यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रिंसी ने मिलर के साथ एक वीडियो साझा किया, जिसमें कैप्शन था "डेविड मिलर! क्या खिलाड़ी है" और स्क्रीन पर लिखा था "मुझे लगा हम दोस्त थे, डेविड." दरअसल, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में डेविड मिलर ने ही भारत की हार की पटकथा लिखी थी. मिलर की 35 गेंदों में 63 रनों की आतिशी पारी के बाद भारतीय प्रशंसक निराश थे और उन्होंने अपना गुस्सा इन्फ्लुएंसर पर निकालना शुरू कर दिया. यह भी पढ़े: India T20 World Cup 2026 Qualification Scenario: दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार के बाद भी टीम इंडिया कैसे पहुंच सकती है सेमीफाइनल? यहां जानें पूरा समीकरण

धमकियों के बाद प्रिया पारिख ने रील डिलीट किया

इसी रील को लेकर मिल रहीं थी धमकियां

View this post on Instagram A post shared by RJ Princy Parikh (@princyparriikh)

गंभीर उत्पीड़न और कानूनी कदम

प्रिंसी पारिख ने आरोप लगाया कि वीडियो वायरल होते ही उन्हें बेहद आपत्तिजनक संदेश मिलने लगे. इसमें न केवल उन्हें उनके शरीर को लेकर निशाना बनाया गया (Body-shaming), बल्कि उन्हें बलात्कार की धमकियां भी दी गईं. प्रिंसी ने स्पष्ट किया कि हालांकि उन्होंने फेसबुक से वीडियो हटा दिया है, लेकिन इंस्टाग्राम पर इसे बरकरार रखा है. उन्होंने कहा कि इस तरह के साइबर अपराध और धमकियों के खिलाफ वे पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगी.

मैच का हाल

दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले में भारत को 76 रनों के विशाल अंतर से हराया. यह 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 चरण का पहला मैच था. दक्षिण अफ्रीका के 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम महज 111 रनों पर ढेर हो गई. इस हार के साथ ही भारत का लगातार 12 टी20 वर्ल्ड कप मैच जीतने का सिलसिला भी टूट गया. मार्को यानसेन की घातक गेंदबाजी (4/22) और केशव महाराज (3/24) के सामने भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई.

भारतीय टीम पर दबाव

डेवाल्ड ब्रेविस के 45 और ट्रिस्टन स्टब्स के नाबाद 44 रनों की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने मजबूत स्कोर खड़ा किया था. भारत की ओर से केवल शिवम दुबे (42) ने कुछ संघर्ष दिखाया, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे. इस हार के बाद टीम इंडिया अब 'मस्ट-विन' स्थिति में है. सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को अपने अगले दोनों मैच जीतने अनिवार्य होंगे.