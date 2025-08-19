India Men's National Hockey Team vs Australia Men's National Hockey Team: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही चार मैचों की सीरीज़ में जोरदार वापसी की है. तीसरे मुकाबले में भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की. टीम इंडिया इस समय 2026 हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटी हुई है और इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह सीरीज़ खेल रही है, ताकि कोच क्रेग फुल्टन की रणनीतियों के साथ खुद को ढाल सके. पहले और दूसरे मैच में करारी हार झेलने के बाद भारतीय टीम पर दबाव था, लेकिन खिलाड़ियों ने गजब का जज्बा दिखाते हुए मुकाबले को अपने नाम किया. इस जीत के साथ भारत ने न केवल सीरीज़ में वापसी की उम्मीदें बरकरार रखी हैं, बल्कि आगामी टूर्नामेंट से पहले आत्मविश्वास भी हासिल किया है.

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)