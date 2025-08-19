Pune Shocker: पुणे के काशीवाड़ी इलाके (Kashiwadi Area) में पार्किंग विवाद को लेकर एक बड़ी घटना सामने आई है. आरोपियों ने एक मेडिकल स्टोर मालिक पर हमला कर दिया. जानकारी के अनुसार, दुकान के बाहर गाड़ी पार्क करने से मना करने पर कुछ लोगों ने मालिक की बेरहमी से पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि शहर में पार्किंग विवाद को लेकर झगड़े और हमले आम होते जा रहे हैं.

लोगों ने मांग की है कि पुलिस गश्त और सख्त कार्रवाई करके ऐसे मामलों को रोके, ताकि नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें.

पुणे में पार्किंग विवाद बना जानलेवा

