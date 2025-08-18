Pune Road Accident: पुणे में भीषण सड़क हादसा, टैंकर और ट्रक के बीच टक्कर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

(Photo Credits ANI)

Pune Road Accident: पुणे जिले के शिरुर तालुक़े के कवठे येमाई (अष्टविनायक महामार्ग) क्षेत्र में रविवार, 17 अगस्त को तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इस दुर्घटना में पुणे के वडनेर (तहसील पारनेर) के वाजे परिवार के तीन सदस्य अपनी जान से हाथ धो बैठे. मृतकों में 38 वर्षीय ज्ञानेश्वर मकाजी वाजे, उनकी 68 वर्षीय शांताबाई मकाजी वाजे और उनका 5 वर्षीय बेटा युवांश वाजे शामिल हैं.

हादसा कैसे हुआ

जानकारी के अनुसार, ज्ञानेश्वर वाजे अपने माता और छोटे बेटे के साथ मुंबई से दूध लेकर अपने गांव जा रहे थे. सुबह के समय, कौलूबाई नगर के पास बंटी ढाबे के पास उनका दूध टैंकर (एमएच 16 सीडी 9819) एक मालवाहू ट्रक (एमएच 42 बी 8866) से टकरा गया. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि दूध से भरा टैंकर पूरी तरह ट्रक में घुस गया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. यह भी पढ़े: Pune Road Accident: फ्लाईओवर पर टेम्पो पलटने से लोहे का सामान नीचे बाइक सवार पर गिरा, युवक हुआ घायल, पिंपरी चिंचवड में हुआ अजीब एक्सीडेंट; VIDEO

बेटे की मौके पर ही मौत

टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा. दुख की बात यह है कि उनके छोटे बेटे युवांश की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल शांताबाई और ज्ञानेश्वर ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया. हादसे में टैंकर चालक भी घायल हुआ है और उसका इलाज जारी है. जैसे ही यह खबर वडनेर गांव के लोगों तक पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

पुलिस जांच में जुटी

हादसे के बाद, पुणे की टाकली हाजी पुलिस (Takali Haji) स्टेशन के पुलिस वालों ने शव का पंचनामा कर शव को परिवार को सौंप मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि टक्कर की वजह तेज रफ्तार थी या फिर कोई और कारण इस दुर्घटना का कारण बना.