Amrapali Dubey's Instagram Reel: आम्रपाली दुबे ने 'बीड़ी' गाने पर लगाए ठुमके, फैंस बोले- 'आपके हाव-भाव कमाल!'

मुंबई, 19 अगस्त : भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अदाकारा और सोशल मीडिया सनसनी आम्रपाली दुबे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में रिलीज हुए उनके और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के धमाकेदार गाने 'बीड़ी' पर अभिनेत्री ने एक खास रील पोस्ट की, जिसने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

इंस्टाग्राम रील में आम्रपाली दुबे के हाव-भाव, अंदाज और लुक बेहद कमाल के हैं. वीडियो में वह काले रंग की खूबसूरत साड़ी में नजर आ रही हैं. वहीं हाथों में लाल चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर उन्हें एक परफेक्ट बहू का लुक दे रहे हैं. लेकिन इस बहू वाले लुक के साथ आम्रपाली का एक्सप्रेशन और उनके ठुमके रील को दिलचस्प बना रहे हैं. वह 'बीड़ी' गाने की लाइन पर बेहद शानदार अंदाज में परफॉर्म करती नजर आ रही हैं. आम्रपाली की इस रील पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. फैंस उनके लुक और अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह भी पढ़ें : Mumbai: मुंबई की बारिश ने सड़कों को बना दिया स्विमिंग पूल, गोरेगांव के ओबेरॉय मॉल के सामने बारिश के पानी में तैर रहे है बच्चे; VIDEO

एक यूजर ने लिखा, 'ब्लैक साड़ी में कहर ढा दिया आपने.'

वहीं, दूसरे ने कहा, 'आपके एक्सप्रेशन तो दिल चुरा ले गए.'

अन्य यूजर्स ने उनकी वीडियो के साथ-साथ गाने की भी तारीफ की.

गौरतलब है कि 'बीड़ी' गाना हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज हुआ है, जिसमें आम्रपाली और निरहुआ की केमिस्ट्री को फैंस ने बेहद पसंद किया है. दोनों की जुगलबंदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि यह जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक है. गाने की थीम पति-पत्नी की मजेदार नोकझोंक पर आधारित है, जो दर्शकों को खूब गुदगुदा रही है. गाने में आम्रपाली दुबे एक ऐसी पत्नी के किरदार में नजर आती हैं जिसे बीड़ी पीने की लत है और वो हर बार अपनी साड़ी जला लेती हैं. वहीं निरहुआ एक ऐसे पति की भूमिका निभा रहे हैं जिन्हें पान और गुटखा खाने की लत है, और वो रोज अपनी शर्ट गंदी कर लेते हैं. इन दोनों के बीच की प्यारी तकरार इस गाने को बेहद दिलचस्प बनाती है.

गाने में बिहार के पारंपरिक फोक म्यूजिक को मॉडर्न बीट्स के साथ बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है. इस गाने को खुद निरहुआ और आम्रपाली ने गाया है. गाने के बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं और इसका संगीत आशीष वर्मा ने तैयार किया है.