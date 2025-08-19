महाराष्ट्र के सतारा जिले से सोमवार, 18 अगस्त को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नशे में धुत एक ऑटो-रिक्शा चालक ने एक महिला पुलिस कांस्टेबल को घसीटते हुए घायल कर दिया. घटना उस वक्त हुई जब कांस्टेबल ने चालक को रोकने की कोशिश की. पुलिस के मुताबिक, आरोपी चालक ने कई दोपहिया और चारपहिया वाहनों को टक्कर मार दी थी. जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो वह भागने लगा. इसी दौरान, उसने गति तेज़ कर दी और महिला कांस्टेबल को ऑटो से कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद कांस्टेबल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपी को बाद में मार्केट यार्ड इलाके के पास स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है. यह भी पढ़ें: Lucknow: सड़क पर चल रहे परिवार को कार ने रौंदा, बच्चा गंभीर रूप से घायल

नशे में धुत ऑटोरिक्शा चालक ने कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद महिला कांस्टेबल को घसीटा

नशे में धुत ऑटोरिक्शा चालक ने महिला पुलिस कांस्टेबल को घसीटा..

आरोपी गिरफ्तार

