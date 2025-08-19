लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 10 अगस्त को एक तेज़ रफ्तार कार ने घर के बाहर खेल रहे तीन बच्चों को टक्कर मार दी. हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया है. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में देखा जा सकता है कि कार की रफ्तार अचानक तेज़ हो गई और वह बच्चों को टक्कर मारने के बाद सीधे घर के गेट से जा टकराई. इस भयावह दृश्य के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, और स्थानीय लोग दौड़कर घायलों की मदद के लिए पहुंचे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. लखनऊ पुलिस ने पुष्टि की है कि आशियाना थाने में चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. यह भी पढ़ें: Haveri Bus Accident: कर्नाटक के हावेरी बस दुर्घटना में दो की मौत, पांच गंभीर रूप से घायल

सड़क पर चल रहे परिवार को कार ने रौंदा, बच्चा गंभीर रूप से घायल

A shocking footage of a car ramming into kids playing on a street has surfaced in Lucknow, UP. One of the kids sustained critical injuries and is currently under intensive care at a hospital. pic.twitter.com/AHm3yGt97a — Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 19, 2025

वीडियो सामने आने के बाद लखनऊ पुलिस में मामला दर्ज..

लखनऊ में दबंग बाप-बेटे ने बच्चों के ऊपर कार चढ़ाई, हादसे में एक मासूम बच्चे की पसलियां टूटीं,2 बच्चे घायल लखनऊ में घटना की CCTV फुटेज सामने आई कार के नीचे दबा बच्चा कार हटने पर उठकर लंगड़ाते हुए घर में भागा बच्चे की पसलियों में जबरदस्त चोट आई, 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती… pic.twitter.com/uYsNViQ0tJ — India News UP/UK (@IndiaNewsUP_UK) August 19, 2025

