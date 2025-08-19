Haveri Bus Accident: कर्नाटक के हावेरी बस दुर्घटना में दो की मौत, पांच गंभीर रूप से घायल

(Photo Credits ANI)

हावेरी, 19 अगस्त : कर्नाटक के हावेरी जिले में मोटेबेन्नूर गांव के पास एक निजी बस के डिवाइडर से टकराने की दुखद घटना में एक नाबालिग समेत दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों की पहचान 11 वर्षीय अर्नवी और 20 वर्षीय यश के रूप में हुई है. बस तमिलनाडु के सांगली की ओर जा रही थी और उसमें कुल 36 यात्री सवार थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना उस समय हुई जब बस चालक ने अचानक ब्रेक लगाया. ऐसा कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने किसी टक्कर से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाया था. इसके बाद बाद बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. हादसे के बाद कई यात्री अपनी जान बचाकर भागे, जबकि कुछ आपातकालीन निकास के माध्यम से बाहर निकाले गए. यह भी पढ़े : Work From Home in Mumbai: मुंबई की बारिश बनी आफत, पुलिस ने की प्राइवेट कंपनियों से ‘वर्क फ्रॉम होम’ की अपील

घटना की सूचना मिलते ही ब्याडगी पुलिस और एसपी यशोदा वन्तागोडी घटनास्थल पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस, अग्निशमन विभाग और चिकित्साकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को बचाया और हावेरी जिला अस्पताल पहुंचाया. घायलों में कई छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं. सभी घायलों का इलाज हावेरी जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. जबकि, हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बस को हटाने के लिए डेढ़ घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और चालक से पूछताछ की जा रही है. स्थानीय लोगों और यात्रियों ने सड़क की खराब स्थिति और तेज रफ्तार को हादसे का कारण बता रहे हैं.प्रशासन ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं. इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहन चालकों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए हैं.