Chitradurga Road Accident: कर्नाटक में स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोग जलकर खाक, परेशान करने वाला वीडियो आया सामने

कर्नाटक में स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर में 10 की मौत (Photo Credits: PTI)

चित्रदुर्ग, 25 दिसंबर: गुरुवार तड़के कर्नाटक (Karnataka) के चित्रदुर्ग जिले (Chitradurga District) में एक प्राइवेट स्लीपर बस (Private Sleeper Bus) और ट्रक (Truck) की टक्कर में कम से कम 10 लोगों की जलकर मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. इस टक्कर से बस में भीषण आग लग गई और बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

यह हादसा हिरियूर तालुक के गोरलाथु गांव के पास हुआ, जहां टक्कर के बाद बस में तुरंत आग लग गई. आग तेजी से फैली, जिससे कई यात्री गाड़ी के अंदर फंस गए और बचाव कार्य बहुत मुश्किल हो गया. बस बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही थी, तभी नेशनल हाईवे-48 पर यह हादसा हुआ. यह भी पढ़ें: खम्मम में दर्दनाक हादसा: दौड़ते समय गले में घुसी पेंसिल, यूकेजी के छात्र की मौत

टक्कर के बाद, इमरजेंसी सर्विस को अलर्ट किया गया और बिना किसी देरी के बचाव और राहत अभियान शुरू किया गया, जिसमें स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. चित्रदुर्ग के पुलिस सुपरिटेंडेंट रंजीत कुमार बंदारू और पुलिस इंस्पेक्टर जनरल बी.आर. रविकांत गौड़ा, अन्य सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ, दुर्घटनास्थल पर पहुंचे.

फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और बचाव टीमों को भी तैनात किया गया, साथ ही घायलों और मृतकों को जल्द से जल्द पास के अस्पतालों में पहुंचाने की कोशिश की गई. अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई यात्रियों को गंभीर जलने की चोटें आई हैं. एक अधिकारी ने कहा, 'मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है,' और बताया कि बचाव टीमें घटनास्थल पर तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं.

VIDEO | Chitradurga, Karnataka: Over 10 people are feared dead in a lorry-bus collision on National Highway 48 near Gorlathu village in Hiriyur taluk. The bus, travelling from Bengaluru to Shivamogga, caught fire following the crash. Nine passengers reportedly escaped unhurt,… pic.twitter.com/dj75qIiIws — Press Trust of India (@PTI_News) December 25, 2025

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, ट्रक ड्राइवर के गाड़ी चलाते समय सो जाने का शक है. बताया जा रहा है कि ट्रक रोड डिवाइडर को पार करके बस से सीधे टकरा गया. ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के समय बस में 32 यात्री सवार थे. पुलिस ने बताया कि 21 घायल यात्रियों को हिरियूर और चित्रदुर्ग के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

अधिकारियों ने यह भी बताया कि वे यात्रियों की जानकारी वेरिफाई कर रहे हैं और उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनका अभी तक पता नहीं चला है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'घायलों को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया,' और यह भी बताया कि राहत कार्य अभी भी जारी है.

बस में लगी आग का सही कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं हुआ है और जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि क्या फ्यूल लीक या टक्कर की वजह से आग लगी. जांच जारी है. और जानकारी का इंतजार है.