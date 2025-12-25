खम्मम में दर्दनाक हादसा: दौड़ते समय गले में घुसी पेंसिल, यूकेजी के छात्र की मौत

Credit-(Pixabay)

तेलंगाना के खम्मम जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ स्कूल में एक मामूली से हादसे ने एक मासूम की जान ले ली. बुधवार को जिले के कुसुमांची मंडल के नायकनगुडेम में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले यूकेजी (UKG) के छात्र की पेंसिल चुभने से मौत हो गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोपहर के समय ब्रेक के दौरान बच्चा शौचालय गया था. वहाँ से अपनी कक्षा की ओर वापस दौड़ते समय वह अचानक संतुलन खोकर गिर पड़ा. दुर्भाग्यवश, उसके हाथ में वही पेंसिल थी जिससे वह अपनी कक्षा में लिख रहा था. गिरने के दौरान पेंसिल सीधे उसके गले में जा धंसी.

अस्पताल पहुँचने से पहले ही तोड़ा दम: हादसे के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन और शिक्षकों ने खून से लथपथ विहार को नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुँचाया. हालांकि, चोट इतनी गंभीर थी और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

स्थानीय पुलिस और प्रशासन को मामले की सूचना दे दी गई है. यह घटना स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नुकीली वस्तुओं के प्रति सावधानी बरतने की ओर एक गंभीर संकेत करती है.