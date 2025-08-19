India's Squad for Asia Cup 2025: क्या IPL प्रदर्शन का BCCI चयन समिति पर नहीं पड़ता असर? एशिया कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में छिपे 3 कारण, समझिए कहां रह गई कमी

बीसीसीआई का Logo(Photo Credit: X/@BCCI)

India's Squad for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) ने अपनी टी20 टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें एक बड़ी वापसी देखने को मिली है लेकिन कुछ चौंकाने वाले फैसले भी सामने आए हैं. शुभमन गिल को फिर से टीम में शामिल किया गया है और उन्हें उपकप्तान बनाया गया है, जो कप्तान सूर्यकुमार यादव का इस महायात्रा में सहारा बनेंगे. हालांकि, शुभमन की चयन पर पहले संशय था, लेकिन चयनकर्ताओं के पास उनकी वापसी के स्पष्ट कारण थे. आइए, जानते हैं टीम इंडिया के इस स्क्वाड से जुड़े तीन चौंकाने वाले तथ्य, जो यह सवाल उठाते हैं कि क्या आईपीएल का प्रदर्शन टीम चयन में वाकई प्रभावी होता है या नहीं? एशिया कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में IPL के इन टीमों का वर्चस्व, जानिए MI, CSK, RCB, KKR समेत किस फ्रेंचाइजी के कितने खिलाड़ी शामिल

आईपीएल के ऑरेंज कैप विजेता के लिए कोई जगह नहीं

आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने 15 मैचों में 759 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की, फिर भी एशिया कप के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाए. सुदर्शन का औसत 54.21 और स्ट्राइक रेट 156.17 था, जिसमें 21 छक्के और 88 चौके शामिल थे. वह सिर्फ एक बार तीन अंकों के आंकड़े को छू सके, लेकिन इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी टी20 टीम में उनका चयन नहीं हुआ. सुदर्शन ने अब तक सिर्फ एक ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है.

आईपीएल के पर्पल कैप विजेता के लिए मौका नहीं

आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गुजरात टाइटंस के पेसर प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिली, वे भी टीम में जगह नहीं बना पाए. उन्होंने 15 मैचों में 25 विकेट लिए, लेकिन उनके प्रदर्शन के बाद भी चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में जगह देने से परहेज किया. हालांकि, प्रसिद्ध कृष्णा को स्टैंडबाय खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है. उन्होंने अब तक 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें उनका आखिरी मैच 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था. वे इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट टीम का हिस्सा थे.

करिश्माई स्पिनर रवि बिश्नोई भी टीम से बाहर

टी20 वर्ल्ड रैंकिंग में सातवें नंबर के स्पिनर रवी बिश्नोई का नाम भी टीम में नहीं है. वे इंग्लैंड के खिलाफ हालिया सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. बिश्नोई को न तो मुख्य टीम में शामिल किया गया और न ही स्टैंडबाय खिलाड़ियों की लिस्ट में रखा गया. इस तेज़ गेंदबाज ने 42 टी20 मैचों में 61 विकेट लिए हैं, लेकिन फिर भी एशिया कप की टीम में उनकी जगह नहीं बनी.

यह तीन तथ्य यह संकेत देते हैं कि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन होना जरूरी जरूर है, लेकिन भारतीय टीम के चयन में यह अकेला फैसला नहीं होता हैं. चयनकर्ताओं की रणनीतियाँ, खिलाड़ियों का अनुभव, मैदान के हालात और टीम की जरूरतें भी अहम भूमिका निभाती हैं. एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई टीम में निश्चित ही कुछ प्रतिभाशाली चेहरे हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बाहर रहना सवाल भी खड़े करता है कि क्या चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है या फिर अन्य कारकों पर आधारित है.