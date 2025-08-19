Mahak Pari Viral Video: अमरोहा में यूट्यूबर महक-परी का हाई-वोल्टेज ड्रामा, कार-बाइक की टक्कर के बाद जमकर हुआ बवाल

यूट्यूबर बहनें महक परी का नया वीडियो वायरल हो रहा है (Photo : X)

संभल की विवादित यूट्यूबर बहनें महक परी (Mahak Pari) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार अमरोहा के जोया कस्बे में उनकी कार और एक बाइक की टक्कर के बाद जमकर हंगामा (Hungama) हुआ. इस पूरे ड्रामे का एक वीडियो वायरल (Video Viral) हो रहा है, जिसमें दोनों बहनें गुस्से में नजर आ रही हैं.

क्या है पूरा मामला? (Amroha Accident)

यह घटना अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जोया कस्बे की है. रविवार देर शाम, यूट्यूबर बहनें महक और परी अपनी कार में बैठकर एक मेले से लौट रही थीं. इसी दौरान उनकी कार की एक बाइक से मामूली टक्कर हो गई. यह एक छोटा-मोटा कार एक्सीडेंट (Car Accident) था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबका ध्यान खींच लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के बाद ड्राइवर ने कार नहीं रोकी. इस पर कुछ लोगों ने कार का पीछा किया और उसे घेर लिया. गुस्साई भीड़ (Angry Crowd) ने ड्राइवर को कार से बाहर निकाला और उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी.

महक-परी ने शुरू किया हंगामा

अपने ड्राइवर की पिटाई होते देख, महक और परी भी कार से उतर गईं और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया. उनके हंगामे की वजह से मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस दौरान दोनों पक्षों में काफी कहासुनी हुई. माहौल को गरमाता देख कुछ स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव किया और मामला शांत कराया, जिसके बाद दोनों पक्ष वहां से चले गए.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल (Video Viral on Social Media)

इसी बीच, किसी ने इस पूरे हंगामे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया (Social Media) पर अपलोड कर दिया. देखते ही देखते यह महक परी का वीडियो (Mahak Pari Video Viral) वायरल हो गया.

पुलिस का क्या कहना है? (Police Statement)

घटना की सूचना मिलते ही अमरोहा पुलिस (Amroha Police) भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वहां कोई नहीं था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में अभी तक किसी भी तरफ से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. अगर कोई तहरीर मिलती है तो मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि ये दोनों बहनें पहले भी अपने अश्लील कंटेंट (Obscene Content) की वजह से जेल जा चुकी हैं और अक्सर विवादों में बनी रहती हैं.