Kal Ka Mausam: देशभर में कैसा रहेगा कल का मौसम? जानें कहां होगी बारिश, कहां रहेगा बाढ़ का डर

Photo- @Indiametdept

Kal Ka Mausam: मानसून ने एक बार फिर अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy Rain) की चेतावनी जारी की है. दक्षिण ओडिशा पर बने दबाव के क्षेत्र का असर पूरे देश में देखने को मिलेगा. 20 अगस्त को मुंबई और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान (Rain Forecast) है. कई इलाकों में बाढ़ (Flood) जैसे हालात बन सकते हैं. मुंबई, कोंकण और गोवा के साथ-साथ दक्षिण गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना है. 20 और 21 अगस्त के बीच सौराष्ट्र और कच्छ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है. तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे) भी चलेंगी, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

दक्षिण भारत में भी भारी बारिश

तेलंगाना (Telangana Rain Alert) में 19 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है.

मध्य और पूर्वी भारत का हाल

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड और ओडिशा में अगले एक हफ़्ते तक बारिश (MP Rain) का दौर जारी रहेगा. कई जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. 22 और 23 अगस्त को बिहार और झारखंड में भारी बारिश (Bihar Rain Alert) का अलर्ट है. वहीं, 24-25 अगस्त को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

उत्तर भारत में भी बरसेगा पानी

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में भी बारिश का एक नया दौर शुरू होने वाला है. इन इलाकों में 22 से 25 अगस्त के बीच भारी बारिश के आसार हैं. खास तौर पर उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 से 25 अगस्त तक बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

पूर्वोत्तर राज्यों में भी अलर्ट

असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश में अगले सात दिनों तक बारिश जारी रहेगी. अरुणाचल प्रदेश और असम में 21 से 24 अगस्त तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहेगी. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग के नवीनतम अपडेट पर नज़र रखने की सलाह दी है.