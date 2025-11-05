Kal Ka Mausam, 6 November: पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ी ठंड, इन राज्यों में होगी बारिश

Snowfall in Kashmir | PTI

Kal Ka Mausam, 6 November: देशभर में नवंबर की ठंडी हवा दस्तक दे चुकी है. उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरने लगा है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी राज्यों में भी ठंड बढ़ने लगी है. आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बरसात के साथ बर्फबारी हुई. कल भी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कई जगहों पर बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तराखंड और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी होगी. मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है.

मौसम विभागके मुताबिक गुजरात, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 6 नवंबर को आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट है. आइये जानते हैं कल देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-NCR

दिल्ली-एनसीआर में सुबह की ठंड अब ज्यादा महसूस होने लगी है. हल्का कोहरा शहर को ढकने लगा है. मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 6 और 7 नवंबर को आसमान साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि, वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर जा सकती है. दिन में धूप थोड़ी राहत देगी लेकिन प्रदूषण लोगों को परेशान करेगा.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का कोई खतरा नहीं है. अगले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. रात को ठंड बढ़ रही है जबकि दिन में धूप खिली रहेगी. सुबह और देर रात धुंध की परत दिख सकती है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में कल मौसम साफ रहेगा. अधिकतम तापमान भी औसत से थोड़ा कम, यानी लगभग 27-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

कल का मौसम उत्तराखंड

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में तापमान तेजी से गिर रहा है. आज उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फबारी हुई. मौसम विभाग ने बताया कि 6 से 8 नवंबर तक मौसम साफ रहने के बावजूद ऊंचाई वाले जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में एक बार फिर बादल छाए रहेंगे. मुंबई मौसम केंद्र के अनुसार, अगले कुछ दिनों में कोंकण सहित उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ दूरदराज के इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने गुजरात राज्य में आने वाले दिनों में बेमौसम बारिश का अनुमान जताया है. पूर्वानुमान के अनुसार, आज से 10 नवंबर तक पूरे राज्य में गरज के साथ छिटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है. यह बारिश पूर्वी, मध्य और उत्तरी गुजरात के जिलों को विशेष रूप से प्रभावित करेगी, साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.