Kal Ka Mausam, 7 November: दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान तक कल कैसा रहेगा मौसम, पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 7 November: देशभर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. कहीं बारिश और बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है, तो कहीं प्रदूषण और धुंध लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं. पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के बीच मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है. दिल्ली, पश्चिमी यूपी के नोएडा-गाजियाबाद से लेकर हरियाणा तक बुधवार शाम से ही ठंड हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं. पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद हवाएं चलने से तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है. दरअसल, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है. जिसके चलते उत्तर भारतीय राज्यों के तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है.

IMD के अनुसार उत्तर-पूर्व मानसून के सक्रिय होने और पश्चिमी विक्षोभ के असर से 7 नवंबर को कई राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है. बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी है. आइये जानते हैं कल देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण संकट चरम पर है. हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है. बादलों के बावजूद बारिश न होने से धुंध और स्मॉग और भी बढ़ सकता है. हालांकि, मौसम विभाग ने ठंडी हवाओं के साथ हल्की राहत मिलने की उम्मीद जताई है, लेकिन प्रदूषण से राहत फिलहाल मुश्किल दिख रही है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल की ऊंची चोटियों पर सर्दी ने दस्तक दे दी है. शिंकुला, कुंजुम, रोहतांग दर्रा और बारालाचा में बर्फबारी जारी है. बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान माइनस तक जा पहुंचा है. राज्य के पर्वतीय जिलों में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है और अगले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड के कई जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उत्तरकाशी में गरज-चमक के साथ बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. तेज हवाओं और गिरते तापमान के चलते शीतलहर का एहसास होने लगा है. पर्वतीय क्षेत्रों में सफर करने वालों के लिए सतर्कता जरूरी है.

कल का मौसम जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पश्चिमी विक्षोभ का असर बेहद तेज है. बर्फबारी और बारिश के कारण घाटी में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है. आने वाले दो दिन मौसम और अधिक खराब रहने की चेतावनी दी गई है. कई इलाकों में यातायात और सामान्य जीवन प्रभावित हो सकता है.

कल का मौसम राजस्थान

ताजा पश्चिमी विक्षोभ के बाद अब राजस्थान में बारिश की संभावना कम है. लेकिन बादलों की आवाजाही और गिरते तापमान के कारण सुबह-शाम ठंड बढ़ने लगी है. जयपुर सहित पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में अब सर्दी का असर महसूस होने लगा है. रात और सुबह के तापमान में गिरावट जारी है. कुछ जगहों पर आंशिक बादल रहेंगे, मगर बारिश के आसार नहीं हैं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 9-10 नवंबर तक कोहरे का असर दिखने लग सकता है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में मौसम साफ रहेगा, लेकिन हवा का रुख बदला हुआ है. अगले कुछ दिनों में सुबह-शाम ठंड और हल्का कोहरा बढ़ सकता है. कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने का अनुमान है, मगर बारिश का कोई खतरा नहीं.

कल का मौसम तमिलनाडु

दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण मौसम बदला हुआ है. तमिलनाडु के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. चेन्नई के मौसम केंद्र के अनुसार मयिलादुथुराई, पेरम्बलुर, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, नागपट्टिनम, अरियालुर और तिरुवरुर में 7 नवंबर तक जोरदार बारिश हो सकती है. समुद्र के समीप के क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील की गई है.